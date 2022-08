Posted on

Aunque en los últimos años el Perú -y el mundo- se ha enfrentado a la pandemia del covid-19, alza en las cotizaciones internacionales, incremento de los fletes marítimos, guerra en Ucrania, entre otros, los envíos de los productos de agroexportación no han dejado de crecer. Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, señaló a Gestión que “lamentablemente este año las inversiones agrarias nuevas son cero”. Pues, el envío de uvas y arándanos superaría los US $1,000 millones, pero las paltas ya no “repetirían el plato”, refieren los especialistas.

Source: RPP