Posted on

En partido que jugó en el estadio UniónTarma, Uni­versitario igualó 1-1 con ADT por la octava fecha del Clausura de la Liga1 Betsson. A los 15 minutos de jue­go, Jordan Guivin superó la valla de Barrios. Pero, a los 87′, Kevin Serna, en gran jugada individual, puso el empate definitivo. (Más información en breve)

La gente tarmeña tomó el control del partido, sin em­bargo al frente encontró a un bloque defensivo de Universitario que estuvo muy bien parado en el te­rreno de juego y un arquero como José Carvallo muy seguro cada vez que fue requerido.

La ‘U’ supo aguantar los primeros minutos y hacer daño en las pocas que generó en ataque. Fue así que, a los 15 minutos de juego, un buen centro de Alexan­der Succar, desde el sector izquierdo, fue bien aprove­chado por Jordan Guivin, quien con gran gesto técnico bajó el balón y excelente remate venció la resistencia del arquero Barrios.

Con el mar­cador abajo, ADT se volcó con todo al ataque y ge­neró peligro por los costa­dos con Deza y Serna, pero atrás la U se mostró seguro en defensa.

Pero, a los 40 minutos, el árbitro Edwin Ordóñez co­bró un penal a favor de ADT por falta de Barcos dentro del área crema, sin embar­go Carvallo se encargó de atajar el remate displicente de Erinson Ramírez.

Este grueso error de Ramírez llevó a la frustración a algunos jugadores tarmeños que se enfrascaron en una gresca sobre el final del primer tiempo con gente de la U, pero la sangre no llegó al río y el árbitro con­troló todo mostrando cuatro tarjetas amarillas.

Para el segundo tiempo, ADT arriesgó mucho más en ataque, sin embargo Carvallo se encargó de salvar su portería una y otra vez. Pero, Universitario no solo se defendía bien sino también se dio maña para buscar el arco contrario y, en ese sentido, tuvo claras oca­siones para superar la valla de Barrios. Si no que lo digan Quispe, Guivin y Succar, quienes no tuvieron la tranquilidad necesaria para superar la valla tarmeña.

Los minutos pasaban y creció la angustia y desespe­ración de los locales, que con los ingresos de Rodrí­guez y Mimbela le dieron otro aire a su ataque. Fue así que, a los 87 de juego, cuando la ‘U’ tenía contro­lado el partido, una buena jugada individual de Kevin Serna dejó en jaque a la defensa crema y, con certero remate, superó la valla de Carvallo.

Sin duda en esta jugada hubo mucha pasividad de la defensa crema que, faltando tan poco, no supo capear el temporal y mordió finalmente el polvo del empate.

Con este 1-1, Universitario quedó algo lejos de los primeros lugares del Clausura y fuera de zona de cla­sificación de Copa Sudamericana.

La entrada Universitario empató 1-1 con ADT en Tarma se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP