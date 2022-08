Posted on

Un total 78 de los 155 di­putados deberán realizarse una prueba de drogas, en el marco de un nuevo re­glamento interno que busca darle «transparencia» a la labor parlamentaria y evitar delitos de narcotráfico.

Los diputados fueron se­leccionados en un sorteo realizado en el Congreso, ubicado en el puerto de Val­paraíso (120 km al oeste de Santiago), en la puesta en marcha del nuevo reglamen­to del control de consumo de drogas de la Cámara Baja aprobado en julio pasado.

«La normativa busca elevar los estándares de transpa­rencia en la labor parlamen­taria, además de evitar de­litos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo con la Cámara», indi­có un comunicado de la Cá­mara de Diputados.

«Se ha establecido un plazo que es entre el 22 y 30 de agosto para que los diputa­dos vayan al laboratorio de la Universidad de Chile a reali­zarse este test de cabello», dijo Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, uno de los sorteados para some­terse al examen.

A finales de septiembre deberán aplicarse la prueba los diputados restantes. Los resultados, que se tendrán entre 10 a 15 días, serían públicos y en caso de dar positivo, se podría levantar el secreto bancario para evi­denciar que no haya movi­mientos de dinero que no se puedan justificar.

La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada p a r lamentario dentro su gestión de cuatro años.

«No me abas­tezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuan­do era más chico, planté. Llegué a tener en mi mejor época dos plan­tas al aire libre, nada muy elaborado», dijo el diputa­do izquierdista, Jaime Sáez, quien manifestó abiertamen­te consumir marihuana dos semanas atrás.

«Yo también fumo, no me avergüenzo, y cultivo mis plantas para no alimentar las arcas del narcotráfico», se­ñaló, por su parte, Ana María Gazmuri, diputada y activis­ta en favor del consumo de marihuana.

La entrada <strong>Diputados de Chile serán sometidos a test de drogas</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP