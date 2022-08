Posted on

Economista señaló que el país enfrentaría situaciones más complejas por la desatención del gobierno.

La reconocida economista Paola del Carpio refirió que el país enfrentará situaciones más complicadas que afectará al crecimiento económico del país, esto debido a factores externos y al desinterés del gobierno por mitigarlos. «Se nos viene un futuro un poquito más difícil por lo que sucede en el mundo y en el país, si bien es cierto el gobierno no es culpable de todo pero debería al menos encargarse de la mitigación de los riesgos que afectaría sobre todo en el desarrollo del país», dijo Paola del Carpio. Además, detalló cómo es que el gobierno deja pasar por alto la alta conflictividad social del país ocasionando mayor incertidumbre e impactos en el empleo. «Los altos índices de conflictividad social retroceden la confianza de la inversión privada y se generará menor empleo de calidad; y por otro lado no hay respuesta clara a la crisis alimentaria tenemos 4 de 10 personas que no se alimentan», agregó Del Carpio.

