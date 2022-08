En diálogo con Radio Ovación, el defensor de Cienciano, Carlos Bel­trán, se mostró feliz por anotar el gol del triunfo ante los ‘merengues’ y señaló que el plantel del ‘Papá’ está mentalizado en juego a juego.

«Hicimos un buen primer tiempo contra un Universitario que intentó por momentos presionarnos. En el segundo tiempo nos costó más por­que la ‘U’ salió a proponer. Fue un partido complicado. Para mí era un encuentro importante porque nos jugábamos la punta y había que ga­nar sí o sí. Siempre es bueno ganar y si es marcando, mucho mejor», declaró el ‘Che’ en Radio Ovación.

Luego, el futbolista de 31 años, señaló: «Poco a poco nos vamos adaptando a lo que el técnico nos pide, y eso se ve en los resultados. El ‘profe’ entrena mucho en la parte defensiva y nos pide mantener el cero en el arco. Por momentos ayer se pudo ver el juego asociado».

Sobre el golpe a Nelson Cabani­llas, comentó: «Siento que hay un golpe, de repente la amarilla esta­ba bien. Yo no veo al jugador atrás, intento perfilarme para adelante, es imposible que quiera meterle un codazo. No veo al jugador, fue sin intención, abrí los brazos para cui­darme que no me choque, pero no intenté pegarle».

Por último, Beltrán manifestó «Antes teníamos errores claves que nos costaban los partidos, ahora queremos minimizarlos. Hablamos entre los compañeros y dijimos que si queremos pelear cosas impor­tantes tenemos que estar firme en los detalles y pensar en partido a partido».

