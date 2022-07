Posted on

El secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, señaló que durante 30 años la clase trabajadora del país ha estado sometida a una legislación que ha favorecido a un sector del campo de la producción y las relaciones laborales. En la relación colectiva del sindicato – empresa, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomó en cuenta las observaciones y las quejas que los sindicatos presentaron en los años 90. Se reconoce que en el gobierno de Pedro Castillo se hayan dado estas modificaciones a la ley, los trabajadores lo esperaban al igual que los sindicatos quienes han promovido estos cambios. Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama señaló que el gobierno debatía el proyecto del nuevo código de trabajo en el Consejo Nacional de Trabajo, sin embargo, sacar el reglamento de los sindicatos sin el diálogo social es una norma con falta de legitimidad en la actual coyuntura; asimismo, la OIT ya le llamó la atención a la actual gestión de gobierno por sacar normas como el mínimo vital o la ley de tercerización sin haber aplicado el diálogo social. Minaya señaló que a los sindicatos los han satanizado y todos ven que su creación se da para reventar a la empresa, lo cual no es así, la existencia de los sindicatos es poder ser un puente de equilibrio entre la empresa y trabajadores. Toyama señaló que solo el 48% de peruanos gana el mínimo vital para arriba, mientras que el 52% gana menos que el mínimo vital o realiza el trabajo familiar no remunerado; este último aumento vital no ha tenido el diálogo necesario.

