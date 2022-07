Además, el economista Pedro Francke, sostiene que actualmente las principales dificultades que tiene el país para impulsar la promoción del empleo son la falta de créditos para las pymes y que el Gobierno no ha ejecutado medidas que promuevan y fortalezcan el sector.

El ex ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que la actual gestión de Pedro Castillo no ha tenido la calidad de gestión requerida para impulsar la inversión pública y promover el empleo. “Yo creo que tanto el Ejecutivo no ha tenido la calidad de gestión requerida y por otro lado, el Congreso ha tomado malas medidas, populistas y que no han colaborado al crecimiento económico”, sostiene el economista en una entrevista con RPP. Adicional a ello, Francke dice que actualmente las principales dificultades que tiene el país para impulsar la promoción del empleo son la falta de créditos para las pymes y que el Gobierno no ha ejecutado medidas que promuevan y fortalezcan el sector.

“El estado debe establecer una promoción con créditos, mejores relaciones comerciales, desarrollo de puestos de comercio en el exterior y niveles de desarrollo tecnológico en sectores como la pesca, agricultura e industria, que son los sectores más intensivos”, apuntó. “Es en estos sectores en donde trabaja el 80% de la población y se dan las mayores oportunidades de empleo en el Perú”, agrega. Adicional a ello, manifiesta que tenemos un nivel de salarios y derechos laborales relativamente bajos respecto a otros países. “El problema principal no está en tratar de reducir los derechos laborales sino favorecer el desarrollo empresarial”.

