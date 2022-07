Posted on

Tocó la gloria. Kimberly García volvió a maravillar al mundo al sumar su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Este viernes, la nacida hace 28 años en Huancayo se hizo grande y se apoderó de la prueba de 35 kilómetros de marcha en la com­petencia en Oregon con un tiem­po de de 2h39:16.

La atleta peruana Kimberly García, que hace justo una se­mana logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Eugene, se proclamó este viernes de nuevo campeona del mundo, aunque en esta oca­sión en los 35 km.

Kimberly, de 28 años, se pro­clamó la primera campeona de la historia en 35 kilómetros mar­cha, una distancia que se estrenó en este Mundial de Eugene.

La atleta peruana dominó de principio a fin la carrera, pasó primera por la meta, por delante de la polaca Katarzyna Zdzieblo, que fue plata, y de Shijie Qie­yang, que se colgó el bronce. De esta forma se repitió en los 35 kilómetros marcha el podio y el orden de las tres primeras clasi­ficadas en los 20.

“Estoy contenta, es lo que siempre he soñado, hacer his­toria en este deporte que tanto amo, que tanto me apasiona, desde los cinco años que me de­dico”, manifestó la campeona na­cional tras acabar la carrera.

La marchista dijo que, tras ce­lebrar el triunfo en Perú, se enfo­cará en sus próximos objetivos, que son el Mundial de Atletismo 2023, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olím­picos París 2024.

“Esto ya pasó, terminó. Lle­go a Perú y a estar tranquilos, a disfrutar el momento, (luego) pasar la página y continuar con los próximos objetivos que tene­mos”, resaltó la deportista.

Nuevo récord sudamerica­no de Kimberly García

Kimberly García volvió a dejar en alto el nombre del Perú con una tremenda actuación de Kimberly García, que al conseguir la medalla de oro en la prueba de marcha de 30 kilómetros en el Mundial de Clu­bes, batió récord sudamericano.

