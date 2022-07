Posted on

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el exministro del Interior tuvo un altercado con el congresista de Acción Popular, quien le pidió aclaraciones sobre sus acusaciones de que el «Parlamento no cumple su trabajo».

El exministro del Interior Ma­riano González fue citado este jueves a la Comisión de Fiscali­zación del Congreso para infor­mar acerca de su retiro de dicho cargo ministerial por parte del presidente de la República. Du­rante el desarrollo de la sesión, se dio un altercado entre él y el congresista Elvis Vergara de Ac­ción Popular.

La incidencia comenzó cuan­do, al momento de su interven­ción, el parlamentario Vergara le pidió al extitular del Ministerio del Interior (Mininter) que sea «menos emotivo» y que precise sus comentarios sobre que el Parlamento no «cumple» su tra­bajo pese a las pruebas de su denuncia de que el Presidente estaría obstruyendo la justicia.

«Antes de hacer la pregunta quería pedirle al señor un poqui­to menos de emotividad. Sé que es muy romántico, pero un po­quito menos de emotividad (…) Cuáles son esas pruebas que us­ted tendría de que no estamos haciendo nuestro trabajo como Comisión y como Congreso», preguntó el parlamentario.

Ante ello, el exministro res­pondió: «romántico sí, “niño” no».

Tras esa respuesta, el legisla­dor exigió que González emitie­ra disculpas y que respetara al Congreso. Como se sabe, Ver­gara fue implicado como uno de los congresistas apodados ‘Los niños’ por su presunta vincula­ción con el Gobierno.

«Yo soy sumamente respetuo­so de la majestad del Congreso (…) Pero yo estoy respondien­do en el mismo tono en que se me ha preguntado. Si a mí me preguntan con respeto, yo res­pondo con respeto. Y creo que se me está pretendiendo faltar el respeto», fue la respuesta de González ante esa exigencia.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización de esta mañana, algunos parlamenta­rios cuestionaron que González no diera «pruebas contundentes» sobre sus afirmaciones contra el Ejecutivo, pese a que González pidió que el Congreso «hiciera su trabajo» tras su denuncia.

«Como ciudadano tengo todo el derecho de pedirle a mi Con­greso (…) que haga su trabajo, con todo el respeto del mundo. Para nadie es un secreto, y sin perder las formas, (…) y esto es una apreciación subjetiva, por­que no tengo (…) pruebas que mostrar, pero daría la impresión que hay muchos “Niños”, señaló tras las preguntas de la congre­sista Martha Moyano de Fuerza Popular.

Ante ello, el parlamentario Elías Marcial Varas, de la ban­cada Perú Bicentenario, acusó a Mariano González de actuar con «irresponsabilidad».

«El señor exministro no está acá porque hemos reclamado de por qué lo han sacado tan rápi­do. Él está acá porque ha dicho que el Gobierno obstruye a la justicia (…) Tiene que actuar con mayor estabilidad emocional, no estamos para estar trabajando de manera desbocada. Usted puede asumir muchas respon­sabilidades a partir de estas irracionales y desafortunadas palabras que utiliza», señaló el congresista Varas.

Este pedido fue reiterado por la congresista Francis Paredes del Bloque Magisterial quien demandó las pruebas para pre­sentar «formalmente» una «acu­sación constitucional» contra el jefe de Estado.

Al respecto, el exministro res­pondió que el hecho de que se «obstruya» la conformación del equipo de inteligencia, encarga­do de la búsqueda de familiares y políticos allegados al jefe de Estado, era prueba de sus afir­maciones

«Cuando se retira al ministro y se impide que se implemente esa decisión está clarísimo (…) Yo no tengo la carga de la prue­ba de demostrar que se ha im­plementado esa decisión hoy. La tiene el Gobierno. Sin embargo, si el hecho de que se impida que los órganos de inteligencia ha­gan su trabajo no es prueba su­ficiente, no sé dónde estamos”, respondió González.

Asimismo González señaló que no tiene «ningún afán golpista».

«Quien habla no es ningún hombre de derechas (…) Soy un hombre progresista, pero básicamente un demócrata (…) Cuando uno ve actos que aten­tan contra el sistema democrá­tico, no puede entrar en disqui­siciones si estoy cerca o lejos ideológicamente. El sistema de­mocrático se debe defender por encima de todo», señaló.

