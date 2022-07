Posted on

Turistas también han ocasionado problemas en el campo, visitando en masa (y pisoteando) campos de manzanilla para hacer sus videos para TikTok

Tras el fin de la mayoría de las restricciones, los turistas regre­san en masa a los principales destinos del mundo.

Pero hay una gran diferencia, TikTok parece haber tomado el mundo, creando un nuevo tipo de turista: el influencer o crea­dor que quiere volverse viral en la red social.

En Nepal esto no ha gustado, donde los influencers de TikTok se han ganado mala fama por no respetar sitios religiosos ni his­tóricos.

Esto ha llegado a tal punto que las autoridades de Nepal le han declarado la guerra a TikTok en los sitios turísticos, informa Rest of the World.

“Está prohibido grabar TikTok en este precinto que es Patri­monio de la Humanidad”, dicen algunas de las señales donde se advierte de “castigo de acuerdo a las reglas del gobierno”.

Caos por los turistas y TikTok

El plan de las autoridades de Nepal para atraer turistas en medio de la pandemia de la CO­VID-19 aparentemente funcionó demasiado bien.

Una calle de Katmandú fue de­corada con paraguas de colores para atraer visitantes, pero las autoridades tuvieron que cerrar­la luego de que se volvió viral en TikTok y ocasionaba embotella­mientos por la cantidad de crea­dores de contenido y turistas que querían visitarla.

Y no solo es en puntos tradi­cionalmente turísticos. Agricul­tores de manzanilla en Morang, al este de Nepal, se vieron obligados a recoger su cose­cha antes de tiempo. Masas de personas ansiosas de hacer vi­deos de TikTok con el hermoso fondo de granjas de manzanilla terminaron pisoteando sus cul­tivos.

“Son usualmente mujeres jó­venes en grupo que pasan mu­cho tiempo haciendo videos para TikTok. Ellas necesitan reprodu­cir la misma canción una y otra vez hasta conseguir la toma per­fecta”, contó un residente a Rest of the World.

La red social cree que las auto­ridades de Nepal están culpando innecesariamente a TikTok.

Lo cierto es que muchos tu­ristas llegaron a Nepal gracias a TikTok. El abogado Gyan Basnet cree que las autoridades deben pedir a los visitantes que respe­ten las reglas y la santidad de algunos lugares en vez de pro­hibir expresamente el contenido en TikTok.

Una usuaria de TikTok en Ne­pal reflexionó sobre el rol de la red social. “Como creadores de contenido de TikTok, debemos entender que no necesitamos grabar nuestros videos en luga­res religiosos famosos si esto no está permitido. Lo que impor­ta es la creatividad, no el lugar donde grabes tus videos.

Nepal prohíbe hacer tiktoks en sitios históricos y religiosos ante oleada de influencers



