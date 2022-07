Posted on

Petroperú informó a las aerolíneas que en los próximos días no tendrá suficiente abastecimiento de combustible para el sector aeronáutico en plena temporada alta de vuelos

El abastecimiento de combustible para la industria del transporte aéreo está en riesgo, advierten los gremios del sector aeronáutico y de turismo nacional.

PetroPerú, que sería el principal proveedor de combusti­ble para gran parte de la operación aérea, informó el vier­nes pasado a las aerolíneas que no podrán cumplir con el abastecimiento normal a las líneas aéreas debido un olea­je anómalo que complica la descarga de los combustibles.

Petroperú no tiene stock de emergencia

El presidente de la Asociación Internacional de Trans­porte Aéreo (IATA), Martín La Rosa, precisó a RPP Noticias que Petroperú solo se limitó a realizar el aviso con pocos días de anticipación y no han brindado posibles soluciones al problema.

«El viernes las aerolíneas fueron alertadas de este desa­bastecimiento de combustibles para estos próximos días. En principio el aviso fue «ya nos hemos quedado sin com­bustible a partir de mañana te voy a dar un 30% menos de combustible y el día 13 ya no te voy a poder dar nada de combustible por lo tanto te pido que canceles tus opera­ciones», no se está tomando en cuenta ningún método de solución ni el enorme impacto que esto podría ocasionar en un servicio esencial en temporada alta», comentó.

El representante de los gremios aéreos señala que cerca del 30% de los vuelos que salen de Lima dependen del combustible suministrado por Petroperú, y pese a esto la petrolera estatal no contaban con un stock de emergencia.

«Este tipo de situaciones no son nuevas y son previsi­bles, por lo tanto, los otros operadores cuentan con un stock de emergencia, en el caso de Petroperú el problema es que no contaban con una previsión de emergencia, que es lo normal (…) En diez días ya no habría lamentable­mente capacidad de Petroperú para suministrar el com­bustible, con lo cual ya veríamos impactadas las operacio­nes», señaló.

Impacto en el transporte aéreo

Pero ¿cuál es el efecto que verá el transporte aéreo ante este desabastecimiento?

Actualmente el representante de la IATA señala que se están afectando las operaciones de carga para las impor­taciones.

«Las aerolíneas ya están viendo perjudicadas sus opera­ciones sobre todo de carga, porque lo que están haciendo es que los vuelos que ingresan al Perú le están poniendo más combustible dejando de transportar carga, es decir, pasajeros con carga. Entonces se está dejando de movili­zar los porcentajes regulares de carga para que las aero­naves lleven más combustibles», explicó.

Aunque en su comunicado indicaron que hay una alta posibilidad de que los operadores aéreos se vean forzados a cancelar vuelos, La Rosa indica que se están tomando las acciones necesarias para evitar llegar a ese punto.

«En su momento si es que efectivamente se van a afec­tar vuelos se va a avisar con tiempo a los pasajeros tratan­do de acomodarlos en otros vuelos o generar otra oportu­nidad para que no se vean tan afectados», sostuvo.

La Rosa señala que este desabastecimiento ha llevado a que en algunas regiones como Tacna, Puerto Maldonado y Arequipa ya no haya combustibles para las operaciones aéreas.

«Una de las soluciones que se buscó es que aeronaves que normalmente cargaban en lima cargaran en Tacna, Puerto Maldonado y Arequipa. pero Tacna ya se quedó sin combustible porque ha tenido que sopesar la operación de lima, puerto Maldonado también, Arequipa también el día de ayer», agregó.

Por su parte, Petroperú indica que un lote importante de combustible para los aviones llegará recién el 23 de julio, pero la entrega de este recién se haría desde el 27 de este mes, pues indican que el insumo requiere de reposo y certificación.

