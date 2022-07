Posted on

Lo que genera que sus grupos de turistas no consigan boletos y corran el riesgo de no conocer la Llaqta Inka

Operadores de turismo cusqueños, durante el primer día de venta de boletos de ingreso a Machupicchu, re­clamaron en uno de los locales de venta de boletos de ingreso a Machupicchu, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial, debido a que les indicaron que ya no hay disponibilidad de boletos. Sin embargo, cuestiona­ron que hay preferencia con otras agencias más grandes y reconocidas.

‘Lo que sucede es que no tenemos ingresos para la gente que está llegando este mes y quieren conocer Machupicchu. Hacen lo que quieren perjudicando el tu­rismo, hay un monopolio total, porque otras empresas venden boletos con ingresos a Machupicchu. Los mil bo­letos que debían vender no lo han hecho, dijeron que se acabaron en una hora y no es así’ dijo Max Huaran, dueño de una agencia de viajes.

Otro hecho es el ocurrido con la señora Marcia, quien tiene una agencia de viajes en Cusco, quien cuestionó que mientras algunas empresas ofrecen boletos de en­trada a Machupicchu sin problemas, las pequeñas agen­cias, deben esperar desde horas de la madrugada, y a pesar de haber hecho sus reservas de compra, estas terminan cayéndose por lo que no pueden adquirirlas y dejan en el aire a los grupos de turistas extranjeros que tienen a su cargo.

La señora Marcia dijo que deberá devolver su dinero a los 45 visitantes que tiene a su cargo, que ya están en Machupicchu y que deberán irse sin conocer la Llaqta Inka. La operadora de turismo, denunció que hay una mafia que opera con los boletos de ingreso a la maravilla mundial.

Así como ella, otro grupo de operadores turísticos, con negocios de agencias de viaje denunciaron que, en ho­ras de la mañana, les dijeron que ya se vendieron los mil boletos que se anunciaron, cuando apenas habían pasa­do un par de horas desde que se abrieron las boleterías. Por esa razón se dirigieron a la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura para pedir explicaciones de lo que está sucediendo y el por qué no pueden acceder a comprar los boletos como sí lo hacen otras agencias.

