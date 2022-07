Posted on

Brian Sarmiento, ex delantero del cuadro imperial, habló de presunta corrupción arbitral en la Liga 1

Brian Sarmiento, exfutbolista de Real Garcilaso y ahora llamado Cusco FC, hizo una reciente entrevista en la que denunció un episodio de presunta corrup­ción arbitral en la Liga 1 alrededor del año 2015 du­rante la etapa de semifinales.

Según indicó el futbolista argentino Sarmiento, el principal responsable fue el árbitro Diego Haro du­rante la semifinal que disputaron ante FBC Melgar en el año 2015. El futbolista inició respondiendo a la pregunta «¿Qué es lo más turbio que has visto en el fútbol?» y luego relató el supuesto episodio.

«A mí me pasó en Perú cuando clasificamos a la se­mifinal. El presidente era medio boca suelta, quería meterse en la Federación, entonces al club lo tenían crucificado. Éramos la revelación del torneo», inició contanto Sarmiento.

Luego agregó: «Jugamos la primera semifinal de visiante contra Melgar que cumplía cien años. Enton­ces yo en el segundo tiempo pido mi cambio para la vuelta jugarla de local. Yo sabía que los árbitros allá son bastante corruptos en todo sentido. Termina el partido, viene el árbitro y me saca tarjeta roja mien­tras que yo estaba sentado en el banco», sostuvo.

Asimismo, indicó que Diego Haro, el árbitro de aquel encuentro, le dijo: «Brian, discúlpame, ustedes no pueden salir campeones. Te tuve que echar». En su relato, Sarmiento agrega: «Encima me dieron tres fechas, por si llegábamos a la final y yo ya no podía jugarla».

Como se recuerda, aquel encuentro lo ganó Melgar por 1-0 con gol de penal de Ysael Zúñiga, el segundo penal que Haro le cobró durante el partido a los ‘ro­jinegros’. Luego, en el partido de vuelta ante Cusco, Melgar venció por 4-0 y, finalmente, el cuadro are­quipeño se consagró campeón nacional al vencer a Sporting Cristal.

La entrada Exfutbolista de Cusco FC hizo grave denuncia contra árbitros peruanos se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



