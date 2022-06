Trabajadores de Las Bambas y ciudadanos señalan como incapaz al actual gobierno por no solucionar conflicto minero.

Ante la continuidad de la paralización de operaciones de la empresa Minera Las Bambas y la falta de solución del conflicto minero, algunos ciudadanos señalaron que esta situación podría agravarse con altas cifras de desempleabilidad. «El problema es la inacción y la falta de una decisión política por parte del Ejecutivo para solucionar este problema que ocasionaría la pérdida de muchos puestos de trabajo y más ahora que estamos entrando a una crisis económica; es muy irresponsable que hasta ahora no se tomen medidas para solucionar este problema», señaló un ciudadano cusqueño.

Los trabajadores de la empresa extractora de minerales, Las Bambas, señalaron que el gobierno no tiene la capacidad de resolver y realizar mesas de diálogo exitosas. «El gobierno no tiene la capacidad para entablar un diálogo con la comunidad, se ha perdido mucho el principio de autoridad y debería mediar porque si no, no se obtendrá nada», dijo un trabajador de Las Bambas.

Source: RPP