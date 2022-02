Posted on

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, desestimó el pedido del presidente del Consejo de Ministros para exponer este sábado 5 de febrero la política general del Gobierno

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, deses­timó el pedido del jefe del Ga­binete Ministerial, Héctor Valer, quien momentos antes expresó su intención de presentarse este sábado 5 de febrero ante el Par­lamento para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

En una conferencia de prensa desde los exteriores del Congre­so, la titular de este poder del Estado cuestionó que en un re­ciente pronunciamiento Hécto Valer utilizara el término «bala de plata» para referirse a la po­sibilidad de un cierre del Parla­mento en caso el Gabinete Mi­nisterial que lidera no reciba el voto de confianza.

«Exigimos desde el Congreso que el presidente (Pedro Casti­llo) deslinde de estas declara­ciones. Queremos saber si esto es realmente lo que quiere el Poder Ejecutivo: amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza nombrando a este premier que no es el idó­neo», reprochó.

«Aquí en el Congreso estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro Parlamento, como lo hemos dicho innume­rables veces: hasta con la vida, si fuera necesario. No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia. El presidente Castillo dijo en una entrevista que no tiene pensado cerrar el Congreso», agregó.

Están buscando negar la confianza

El jueves pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, advirtió que desde el Con­greso de la República se estaría buscando utilizar este tema para no otorgarle la confianza al Ga­binete Ministerial que lidera; sin embargo, expresó su confianza «en que prime la política de Es­tado.

«Si ustedes encontratan prue­ba alguna, fehaciente, judicial­mente sentenciado, yo renuncio en el acto, pero no se puede manchar de ninguna manera la honra y la dignidad de una per­sona. El honor no solamente de un ciudadano, sino del premier», expresó.

«Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, nosotros cumpliremos lo que dice el Con­greso: nos iremos, se restructu­rará el Gabinete y habrán per­dido -lo que buscan los otros congresistas- la primera bala de plata el Congreso para que luego el señor presidente de la República utilice la bala de oro, que es la disolución del Con­greso, porque puede interponer una nueva moción de confian­za. En consecuencia, estaría­mos hablando de una situación muy grave y eso no queremos», agregó.

Más temprano, en entrevis­ta con radio Santa Rosa, Valer aseguró que, pese a que en la época en la que se habría pro­ducido la agresión, su esposa acudió al médico legista y so­licitó medidas de protección, nunca fue notificado de estas diligencias. Asimismo, indicó que analizará el certificado del médico legista porque «podría ser falsificado».

Tras negar la agresión, el titu­lar de la PCM anunció que bus­cará presentar documentos a la opinión pública con las pruebas que acrediten su supuesta ino­cencia. Agregó, que «si me prue­ban y si todo esto fuera cierto (denuncias en su contra), desde luego mi integridad moral me obligaría a hacerlo ya (renun­ciar)»,

«Pero como esto no es cier­to, y como acá hay un trasfon­do político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré, tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso de la República gastará», indicó.

