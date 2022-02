Posted on

Han pasado más de 30 días desde que la familia de Pedro Lucio Rojas Rodríguez (53), no sabe de él, las pis­tas que la policía tenía de su posible ubicación no tu­vieron éxito y la desespera­ción invade a la familia pues, aunque sus esperanzas de encontrarlo con vida siguen intactas, ya no saben a don­de más ir para continuar la búsqueda.

Cristian Rojas, su hijo, entre lágrimas, continúa la­mentando las circunstancias en las que su padre fue inter­venido por policías hasta en dos ocasiones, pero nadie se comunicó con algún familiar del adulto a pesar que este fue hallado semidesnudo y al ser identificado, supieron que era un visitante nacional proveniente de Huancaveli­ca. Las fechas en las que se elaboraron las actas de in­tervención de fecha 24 y 25

‘Tengo muchas dudas, pero no busco culpables yo lo que busco es encontrar a mi papá, eso es lo único que pido de todo corazón’ dijo el joven.

En otro momento Cristian, lamentó que una ciudad im­portante y turística como Cusco cuente con imágenes cámaras de videovigilancia deficientes y borrosas. ‘No son de gran ayuda y es in­dignante cómo una ciudad turística como Cusco en la que debería existir mucha seguridad sean de esa cali­dad’ dijo.

