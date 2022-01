El arquero de Cienciano Patrick Zubczuk habló acerca de su lle­gada al cuadro cusqueño, que se viene preparando para afrontar la Liga1 Betsson y la Copa Sudamericana, y destacó la gran acogida que recibió de parte del hincha del ‘Papá’.

“Acepté venir a Cienciano porque es un club que está muy bien manejado, que tiene muchos hinchas y eso genera motivación a cualquier jugador. He sentido el cariño de la gente en las calles. Es una lástima que no hubo ese primer encuentro con ellos en el estadio», expresó Zubczuk en entrevista con el portal ‘Soy hincha del Papá, soy de Cienciano’.

Asimismo, el guardameta no dudó en resaltar la unión que se ha formado en el grupo para este 2022. «Hemos formado una familia. Desde que estuvimos en Calca se formó un grupo unido, de gran­des personas. Esa unión va a ser muy importante para afrontar los torneos que se vienen», indicó.

Finalmente, el arquero nacional comentó la gran competencia que se vivirá dentro del plantel para ocupar una plaza titular en el arco. «Hay muy buenos arqueros. La buena competencia es la cla­ve para que todos demos lo mejor de nosotros. Siempre he tenido competencias duras. En Universitario he competido con arqueros de Selección y eso me ha ayudado mucho en mi carrera. Este año, me estoy esforzando muchísimo para ser titular y espero poder aportar para que Cienciano logre sus metas trazadas», concluyó.

