Fue intervenido hasta en dos ocasiones por la policía el 24 y 25 de diciembre y según indicó su hijo, policías no indagaron sobre su procedencia o se comunicaron con la familia

La búsqueda de Pedro Lucio Rojas Rodríguez (53), un adulto natural de Huancavelica que llegó al Cusco de paseo, continúa. Este adulto salió de su casa el pasado 22 de di­ciembre tras discutir con su cónyuge en la provin­cia de Tayacaja, de la re­gión huancavelicana.

Christian Javier Rojas Marín, hijo del desapa­recido, llegó a la ciudad cusqueña para averiguar el paradero de su padre y fue aquí donde se en­teró que, el pasado 24 de diciembre, su progeni­tor fue intervenido por la policía, al promediar las 11.00 y 13.00 horas en la Plaza Mayor del Cus­co, pero no existe ningún acta de intervención so­bre este hecho en la Co­misaría de Saphy.

Al día siguiente el adul­to también fue interve­nido, pero en la Paccha, al promediar las 19.00 horas, por policías de Tu­rismo, cuando hacía des­orden público y en paños menores (en calzoncillo y con un canguro). En esa ocasión fue llevado a la comisaría de Saphy y tras dos horas de permanecer en la delegación policial fue liberado, tras ello ya no se sabe más de él, y tampoco las cámaras de videovigilancia de la zona, ayudan para saber a dón­de se dirigió.

‘Lo que nos indigna es que, si la policía lo inter­vino el 24 de diciembre desnudo, no haya inda­gado de dónde venía, o a dónde iba. Tampoco in­tentaron comunicarse con sus familiares. Supuesta­mente tenía rasguños y golpes en la cabeza, pero no hay nada de eso y eso me duele como hijo por­que no sé dónde buscarlo o como encontrarlo’ dijo entre lágrimas.

En horas de la noche de ayer, la policía se pronun­ció sobre este hecho, e in­dicó: ‘El ciudadano Pedro Lucio Rojas Rodríguez, fue citado para que con­curra a la sección de de­litos de la Comisaría PNP Cusco, debiendo concurrir el día 27 de diciembre a las 11:00 horas con el fin de presentar sus declara­ciones con presencia de su abogado, respecto a los hechos suscitados el día 25 de diciembre, a fin de esclarecer la presunta comisión de falta contra el patrimonio en la mo­dalidad de alteración del orden público; citación que fue firmada por Pedro Lucio Rojas Rodríguez, el mismo día de la interven­ción a las 21:22 horas y retirándose de la instala­ción policial; el citado no concurrió a la cita policial.

La Policía ante la denun­cia asentada por Cristhian Javier Rojas Marín (24) en la DEPINCRI PNP Cusco – Personas desapareci­das por desaparición de su progenitor Pedro Lu­cio Rojas Rodríguez, for­muló la Nota de Alerta a nivel de la Región Cusco, y solicitó a la Municipali­dad provincial del Cusco, la visualización y copia de los registros de videos de cámara apostada en in­mediaciones de la calle Plateros con calle Tigre del cercado de Cusco en los horarios de 21:00 a 23:00 horas del día 25 de diciembre.

