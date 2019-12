Vergüenza policial: 16 agentes detenidos acusados de pertenecer a red de narcotráfico (VIDEO)

<![CDATA[

Cusco

LIMA

02 de Diciembre del 2019 – 18:30







En Cusco, 15 fiscales y 160 policías participaron en una de las operaciones contra el narcotráfico más grandes del sur del Perú,



en la que se detuvo a 16 policías en actividad, todos acusados de facilitar el tráfico ilícito de drogas e incluso producir sustancias ilícitas,



amparados en la supuesta protección que su cargo les daba.

A partir de las 07:30 horas del último lunes, un equipo liderado por el fiscal provincial de Andahuaylas, Jorge Camargo, allanó puestos policiales, comisarías y oficinas regentadas por la Policía en distintos puntos de la región Cusco. Una investigación iniciada el año 2018 demostró que decenas de agentes del orden se hallaban inmiscuidos en una red de narcotráfico que trasladaba drogas producidas en la selva de Cusco hasta el país de Bolivia.

el citado fiscal, los facinerosos llegaron a utilizar hasta siete pistas de aterrizaje clandestinas, las cuales eran manejadas por ranqueados delincuentes,



ayudados por miembros de la Policía, quienes les facilitaban el tránsito y hasta les brindaban información acerca de operativos.



“Esta operación está a cargo de la División de Inteligencia de la Dirandro, Policía Anticorrupción y Ministerio Público. Hemos detenido a un coronel, un comandante, un alférez, superiores y subalternos que trabajaban en comisarías donde se elaboraba y se transportaba droga, hay muchos implicados y esta operación continuará”



También mencionó que estos policías, lejos de cumplir con su labor para lograr la erradicación de la hoja de coca, muy por el contrario la favorecían, así como daban paso a los convoys y avionetas cargadas de droga, proveían información a los narcotraficantes e incluso ayudaban en la elaboración de los estupefacientes.



CUATRO TONELADAS DE DROGA





Se supo que el total de vuelos que partieron de la zona de Pillcopata, perteneciente al distrito de Kosñipata en la provincia de Paucartambo, habría sido de 60 desde el año 2018, esto se traduciría en un estimado de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína y alcaloide de cocaína los que salieron de Cusco rumbo a Bolivia.

Parte de esta organización criminal fue detenida el 23 de junio del año pasado, cuando otro operativo puso al descubierto la participación de la Policía en el ilícito penal de elaboración y transporte de droga, corrupción de funcionarios y otros;



en esa fecha se inmovilizaron 300 kilos de droga y se detuvieron a 15 personas, entre ellos varios oficiales y personal subalterno de la Policía.



Teniendo en consideración los 15 detenidos anteriormente y los 17 de ahora, en total son 32 personas intervenidas entre civiles y policías, todos ellos responderán ante el juez Gabriel Suarez, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Andahuaylas por la presunta comisión de actos de favorecimiento para el TID (tráfico ilícito de drogas).

UN DURO GOLPE PARA LA PNP





El general PNP Héctor Loayza, jefe de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, señaló a



que la detención, investigación y juzgamiento de estos agentes del orden es un duro revés para la Policía en su conjunto,



porque mientras unos tratan de llevar su carrera de manera correcta, hay malos efectivos que aprovechan su cargo para cometer los ilícitos que prometieron combatir.





“Quiero decirle a la ciudadanía en general que la Policía en este caso no va a hacer espíritu de cuerpo, no vamos a defender a ningún policía, no se va a encubrir a ningún policía y todos los detenidos serán investigados con el rigor correspondiente”



CIFRAS:



-300 kilos de droga se detuvo desde el inicio de esta investigación en el 2018

-Tres oficiales y 13 suboficiales fueron detenidos y se hallan en los calabozos de la Policía en



Cusco



, junto a ellos también cayó un civil.



DATOS:



-La operación policial se llevó a cabo de manera conjunta también en las ciudades de Moquegua y Puno.

-Junto a los policías también se detuvieron documentos, computadoras, mobiliario y demás enseres que serán sujetos a peritaje. Los agentes del orden que detuvieron a sus colegas participaron del operativo de manera encubierta.

DETENIDOS:



Crnl. PNP Julio Rojas Briones

Cmdte. PNP Braulio Valdivia Oblitas

Alfrz. PNP Enzo Gaspar Urbina

Sup. PNP Ricardo Castro Fabra

S3 PNP Yuri Alque Salas

S2 Elias Ayma Sutil

S3 Rolando Cahuantico Choque

S2 Flavio Roca Lima

S1 Julio Cruz Gonzales

S3 Odilio Huaro Chino

S1 Silvestre Corahua Mayta

S3 Nico Huaman Salcedo

S1 Hernán Huamán Ttitto

S1 Mario Mendoza Arena

S3 Edward Cañari Arin

S3 Marco Cornejo Merel





