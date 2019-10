Cusqueños tras el título del mejor caficultor del Perú

<![CDATA[

Cusco

LIMA

21 de Octubre del 2019 – 17:21 21 de Octubre del 2019 – 17:21 Diario Correo: foto 1







Un total de 11 caficultores, que forman parte del desarrollo alternativo impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), lograron pasar a la etapa Internacional de la



III edición de la Taza de Excelencia 2019



, que este año se realizará en la ciudad de Jaén, en Cajamarca.

Del 22 al 25 de octubre, durante la IV edición de Feria Internacional de Cafés Especiales (Ficafé), un selecto grupo de catadores nacionales e internacionales evaluarán los cafés participantes por lo menos cinco veces. En este proceso de selección solo los cafés que reciban continuamente



un puntaje de 86 a más (sobre 100)



podrán aspirar al máximo reconocimiento.

Representando a la región de



Cusco



, se disputan el premio Agustín Ccasa (Asociación Valleinca Calca), Edmer Melgarejo (Three Monkeys Coffee), Justino Huamán (Three Monkeys), Yolanda Cabrera (JG Bans Coffee Crew) y Dwight Aguilar (Three Monkeys Coffee). Por Puno participa Juana Calcina, de la Cooperativa Cecovasa. De Junín lograron llegar a esta etapa Cruz Rodríguez (Asociación Sumaq Café), Fabián Ortíz (Cooperativa Agraria Kaffee Satipo LTDA.) y Reynaldo Flores (Asociación Sumq Café Ecológico). Desde Huánuco compiten Amancio Zúñiga (Puro Aroma) y Primitivo Nolazco (Cooperativa Cafetalera Milagros).

Diario Correo



Como se recuerda, Dwight Aguilar de la provincia de



La Convención (Cusco)



fue el campeón de la Taza de Excelencia 2018, cuyo café alcanzó los 91.08 puntos en taza, superior a otras 300 muestras que participaron de todo el país.

El viernes 25 de octubre se conocerá a los primeros puestos. Ellos recibirán el premio Taza de Excelencia y su café será vendido al mejor postor durante una subasta electrónica a nivel internacional,



que se realizará el 5 de diciembre.



De esta forma, los caficultores tendrán la opción de ingresar a los mercados internacionales con capacidad adquisitiva elevada.

Durante la IV edición de Feria Internacional de Cafés Especiales,



32 caficultores de Devida



se harán presentes con sus mejores productos a fin de dar a conocer las principales cualidades que poseen sus cafés especiales.





https://diariocorreo.pe (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-22221683-1’, {name: ‘Tenant0’});

ga(‘Tenant0.set’, ‘dataSource’, ‘marfeel_fbinstant’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘referrer’, ‘http://www.facebook.com’); ga(‘Tenant0.require’, ‘displayfeatures’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignSource’, ‘m.facebook.com’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignMedium’, ‘referral’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignName’, ‘FbIA’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘dimension6’, ‘FbIA’); ga(‘Tenant0.send’, “pageview”, {

“location”: “https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusquenos-tras-el-titulo-del-mejor-caficultor-del-peru-918087/”,

“title”: “Cusqueños tras el título del mejor caficultor del Perú”,

“page”: “/edicion/cusco/cusquenos-tras-el-titulo-del-mejor-caficultor-del-peru-918087/”,

“hostname”: “diariocorreo.pe”

});