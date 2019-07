​Yuri Labra, de las alturas de Cusco a llevar la antorcha de los Panamericanos Lima 2019

<![CDATA[

A sus 20 años, Yuri Labra es uno de los atletas con mayor proyección en el Perú. Por ello, fue elegido para ser uno de los Portadores de la Antorcha de los



Juegos Panamericanos Lima 2019



, donde participará en la prueba de Atletismo de 3 mil metros con obstáculos.

Con la clasificación en el bolsillo,



Yuri Labra ratificó su participación en Lima 2019 el pasado junio en el Meeting Iberoamericano de Atletismo 2019 de Sevilla, España,



donde obtuvo un tiempo de 8 minutos 50 segundos, superando en 5 segundos la marca mínima que lo clasifica a los Juegos Panamericanos y perfilándose como una de las cartas más importantes para subir al podio.

Como cusqueño siento que no solo represento a una ciudad, sino a toda la región, con su sierra y Amazonía. Agradezco a Camisea por apoyar mi carrera deportiva, no es fácil que las empresas confíen en un deportista y este apoyo me motiva psicológicamente para representar bien a mi país. Espero también que la gente nos brinde su aliento en los estadios y coliseos de Lima 2019. Los deportistas queremos dejar el nombre del Perú en alto, pero necesitamos sentir esa energía de todos los peruanos para demostrar que juntos podemos lograr muchas cosas”,





dijo el deportista.

Yuri Labra menciona que su mejor marca en 3 mil metros con obstáculos es de 8’ 40”, tiempo que lo ubica como uno de los seis mejores deportistas de la especialidad y con altas aspiraciones de conseguir una medalla.

En Lima 2019 buscará romperla,



y tiene como carta bajo la manga el apoyo y respaldo de su entrenador Jhon Cusi, campeón nacional de los 10 mil metros planos y cuarto en el sudamericano en la distancia, de quien espera absorber toda su experiencia.



Yuri Labra tiene una historia de perseverancia. Nació en el distrito Checca, Cusco, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar. De una familia pobre, llegó a entrenar con zapatos de colegio, de vestir, y a competir sin zapatillas adecuadas, pero su resistencia valió más. Sus profesores le animaron a dedicarse al Atletismo desde el 2012. Y ahora aprecia los resultados.





“Quiero llegar bien a los Panamericanos, sacar una medalla y mejorar mis marcas, ese el objetivo. Me siento motivado. El trabajo está dando frutos gracias a mi familia, mi entrenador y todos los que me apoyan”,





