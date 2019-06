<![CDATA[

Cusco

Servando y Florentino: Cantante pasa bochornoso momento en Cusco (VIDEO)

LIMA

05 de Junio del 2019 – 13:21







Servando Primera, líder de



‘Servando y Florentino’



llegó a Cusco luego de ofrecer un concierto en Lima, sin embargo no imaginó que su estadía en la Ciudad Imperial se vería marcada por un incómodo momento que casi termina en bronca, nada menos que con un venezolano radicado en Perú.



A través de un vídeo que se volvió viral en poco tiempo, se ve a Servando paseando por inmediaciones de la Plaza Mayor del Cusco, donde es alcanzado por un ciudadano venezolano que comienza a lanzarle improperios.



El altercado se traslada hasta la puerta de una conocida discoteca cusqueña, donde Servando es tildado de Chavista y sus paisanos le reclaman por andar con cuatro guardaespaldas.





“Tú a mi no me conoces, si yo fuera un hijo de p… esto a mi me valdría m… pero no es así, tú no sabes de dónde vengo, tú me reconoces pero no me conoces”,





citó Servando en una parte de la discusión.

Hasta donde se supo el incidente no llegó a más y el personal de la discoteca intervino para que Servando pudiera ingresar sin que sea agredido físicamente.



El vídeo fue compartido por un internauta en el grupo ‘Venezolanos en Cusco 1ero’ donde varios de sus compatriotas felicitaron su accionar calificando a toda la familia del artista de Chavistas, sin embargo también recibió duras críticas que no apoyaban la conducta de reclamo que adoptó el extranjero para con el cantante.





DATOS:



-El año pasado Servando fue confrontado por un grupo de venezolanos en un restaurante de Miami, acusándolo de favorecer a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



-Medios venezolanos han relacionado la familia de Servando y Florentino con el Chavismo, sobre todo luego que la madre de los cantantes fuera elegida constituyente de Venezuela







