Posted on

El 12 de diciembre pasado fue el último día en que se vio a la turista Carla Valpeoz en Cusco, ella había llegado para conocer Machu Picchu y el Valle Sagrado de Los Incas, y es en este último lugar donde desapareció.

Al no saber nada sobre su hija, Carlos Valpeoz llegó hasta Cusco procedente de Michigan – Detroit, a fin de buscar a la menor de la familia y “devolverla a casa” como él mismo contó a Correo.

El padre de familia encabeza las operaciones de búsqueda y rescate de la turista en la localidad de Pisac, donde se registraron sus últimos movimientos en grabaciones de vídeo vigilancia.

Carlos Valpeoz señaló que no hay posibilidad de retorno sin su hija, él asegura que ella está viva, perdida en alguna parte pero viva y no concibe la idea de no volver a encontrarse con ella.

“Ella es una chica buena y amable, siempre que se ha topado con alguien y ha tenido la posibilidad le ha ayudado, ya ha viajado por varios países y es la primera vez que esto ocurre, pido a las autoridades y a la población no dejar de buscarla por favor”, mencionó.

Consultado de cómo pasará estas fiestas mencionó que de la única manera que se le ocurre, buscando a Carla, refirió que sostiene comunicación con su otro hijo Carlos y que agradece el apoyo que le brinda la Policía local y la Embajada de Los Estados Unidos.

Carlos Valpeoz citó a Correo que su hija sabe conducirse muy bien, que siempre ha viajado sola y que habla inglés, español y árabe a la perfección, por lo que comunicarse con las personas le es bastante fácil.

También mencionó que se hallan monitoreando los movimientos de sus cuentas bancarias y de redes sociales a fin de lograr más pistas sobre su paradero.

Finalmente mencionó que está en tratativas con Los Topos de México, a fin de que equipo llegue a Perú para aunarse a las labores de búsqueda y rescate de Carla Valpeoz.

DATO:

-Carla Valpeoz trabaja como asistente social en Estados Unidos, viaja por el mundo constantemente y hasta escribió un libro de autoayuda, todo pese a sufrir ceguera.

También puede leer: Los Topos de México llegarían a Perú para buscar a turista perdida en Cusco.



Source: Correo