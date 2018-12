Posted on

Un total de 4 mil 880 hectáreas de cultivos transitorios fueron diezmados por la sequía y heladas que se registran de manera indistinta en la misma región, de acuerdo al último reporte preliminar de daños de la Dirección Regional Agraria (DRAG Apurímac).

De este número, un total de 10,787 familias agricultoras perdieron todos sus cultivos quedándose en la más completa desprotección económica y sin contar con apoyo gubernamental para el corto plazo. Cabe precisar, el 70% de la población apurimeña se dedica a la actividad agrícola.

Asimismo, resultaron afectadas 35 mil 281 hectáreas de cultivos que forman parte de la campaña agrícola 2018 – 2019, según la misma información oficial difundida recientemente y que involucra a otras 26 mil 086 familias en esa condición.

Los cultivos más dañados como precisa el reporte preliminar de la DRAG -no descartan que estas cifras se incrementen los próximos días- son el maíz amiláceo seguido de la papa y quinua en Andahuaylas (24,879 has) y Abancay (8,508 has), respectivamente.

Aunque hasta el momento Apurímac no ha sido declarada en emergencia a raíz de los embates de la naturaleza como sucede en otras regiones, extraoficialmente se informó que en las próximas horas el Ejecutivo evalúa la promulgación del decreto respectivo para las acciones de contingencia.



