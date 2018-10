El defensor del pueblo, Walter Gutierrez, llegó hasta la ciudad de Cusco para participar de una audiencia defensorial abierta, sobre todo respecto a temas de violencia contra la mujer, ya que la región imperial es la tercera a nivel nacional en denuncias por este tema y segunda en índice de feminicidios.

El representante de la Defensoría del Pueblo confirmó que en lo que va del 2018 ya van 12 feminicidios en la región Cusco, el doble de la cifra obtenida el año pasado.

El funcionario citó que esta alarmante cifra se debe a que no todas las instituciones están haciendo su labor, además de que no se cumplen los protocolos, no se conocen los derechos y no se cumplen las leyes.

“No es posible que haya subido en 100% los feminicidios en Cusco, por eso estamos aquí, para que las autoridades escuchen, se acerquen a la población y puedan asumir compromisos que serán revisados posteriormente”, citó en un principio.

Luego mencionó que uno de los peores problemas que afronta el Estado para luchar contra la violencia hacia la mujer es que hay incapacidad para filtrar y generar información, ya que las instituciones dedicadas al tema manejan cifras distintas, por ejemplo el Centro de Emergencia Mujer de Cusco (durante el 2018) recibió denuncias de 6 260 víctimas y la Policía 8 820, mostrando que se manejan registros diferentes.

Walter Gutierrez también se refirió a la corrupción que campea a nivel nacional y en regiones como Cusco, donde muchas exautoridades purgan condena en las cárcelas y muchas otras son investigadas por delitos que van desde asociación ilícita para delinquir hasta lavado de activos.

“En Cusco hay un millon 200 mil habitantes y el 25% está en situación de pobreza y en los últimos nueves años la región ha recibido 17 mil millones por canon y sobrecanon, encima tenemos un 44% de anemia, esto es inadmisible. esto se debe a la falta de transparencia, eficiencia y a la corrupción”, finalizó.

DATO:

La audiencia defensorial abierta tiene como nombre ¡Basta de Violencia contra niñas y mujeres: justicia sin indiferencia!, a la reunión se dieron cita autoridades del Ministerio Público, Educación, Policía, etc. Con quienes se establecerán mejoras en las políticas de prevención y erradicación de la violencia contra niñas y mujeres.



Source: Correo