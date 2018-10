Posted on

Luego de conocerse sobre la presunta fuga del exmagistrado César Hinostroza a través de la frontera con Brasil, la Policía de Puerto Maldonado y el personal de Migraciones se hallan en estado de alerta, como confirmó para Correo el juez Kori Paulett, presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

Paulett Silva indicó que si bien no existe una orden de captura sobre César Hinostroza, las autoridades que vigilan la frontera con Brasil se hallan en estado de alerta ante cualquier movimiento migratorio de carácter ilegal, ya que sobre el exmagistrado pesa una orden de inamovilidad fuera del territorio nacional.

El referido juez brindó estas declaraciones desde Cusco, hasta donde llegó por una audiencia en medio de un proceso de querella que interpuso en la Ciudad Imperial.

“Lo que me han indicado es que no tienen conocimiento que el señor haya ido para Madre de Dios o se haya acercado a Migraciones, sin embargo me indican desde la Policía es que sí han coordinado y que hallan en estado de alerta”, citó.

CITA NO HABER AYUDADO A HINOSTROZA.

El juez Kori Paulett, a su vez citó no conocer a César Hinostroza en persona ni jamás haber conversado con él, deslindando toda vinculación sobre una posible fuga del exmagistrado en medio de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencia, y negociación incompatible.

“En Madre de Dios hay muchos intereses, de minería, de tala ilegal y lamentablemente hay intereses en el fuero interno de la propia Corte, donde al cortarse viejas prácticas o al cambiar a jueces que han sido cuestionados, estos se han ido de mala manera (…) esto puede tratarse de una venganza contra mi persona”, señaló.

Luego mencionó que el destape sobre la red criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos de Puerto’ ha sido un duro revés para el Poder Judicial, refiriendo que la mayoría de magistrados desconocían sobre estas prácticas que se llevaban a cabo en Lima y Callao.

“Los demás funcionarios judiciales no tenemos nada que ver con su conducta, su mafia o sus actos reprochables, ha sido un golpe durísimo para los magistrados (la organización criminal Los Cuellos Blancos de Puerto), no sabíamos que esto estaba ocurriendo al interior de nuestra institución, esperemos que estas personas sean extirpadas del todo del Poder Judicial”, finalizó.

DATO:

El paradero del ex juez supremo, César Hinostroza, es un misterio, la Policía confirmó que su esposa salió del país rumbo a España el 11 de este mes y la Policía no ha logrado hallarlo en su lugar de residencia. su defensa cita que se encuentra en Perú pero no responde sus teléfonos y nadie parece haberlo visto.



Source: Correo