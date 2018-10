El capitán PNP Gino Olivera fue dictaminado con cinco meses de prisión preventiva en Cusco, en medio del proceso que se sigue contra Raúl Valencia, hermano del ministro de Turismo, Rogers Valencia, acusado de atropellar y matar a un estudiante universitario cuando conducía su vehículo en aparente estado de ebriedad.

El policía en mención fue acusado por la Fiscalía Militar Policial de Cusco, de haber incurrido en faltas graves al momento de realizar el dosaje etílico a Raúl Valencia, ya que este arrojó 0.0 gramos de alcohol en la sangre en la Sanidad Policial, mientras la misma prueba arrojó 2.99 gramos de alcohol en la sangre en una contramuestra realizada por el Ministerio Público.

Es así que el titular del 24 Juzgado Penal Policial Militar del Cusco, coronel EP William Pinto, aceptó el pedido de prisión preventiva contra el referido capitán de la Policía disponiendo su internamiento en en el Centro Reclusorio Militar Policial del Cusco hasta el cuatro de marzo del 2019.

“La prisión preventiva es idónea, en consecuencia debe acogerse la solicitud hecha por el fiscal contra el implicado por los delitos de falsa información en asuntos de delito y desobediencia en agravio del Estado Peruano”, citó el magistrado al concluir la audiencia.

El jefe de la Sanidad Policial de Cusco se defendió citando que él no se hallaba en dichas instalaciones al momento de realizarse el dosaje etílico, refiriendo que no pudo haber ordenado a uno de sus subalternos a modificar los resultados ya que no se hallaba presente, también puso en tela de juicio la veracidad de las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, ya que habían sido hechas en una máquina que él desconocía.

“En mi punto como perito me queda en duda las máquinas para procesar las muestras, el equipo que yo tengo es un fotocolorímetro nuevo que se usa a nivel nacional y el equipo que usa el Ministerio Público, a mi parecer no es un fotocolorímetro, sino otro, sin embargo utilizan la misma metodología que yo utilizo, el Sheftel Modificado, además el policía que condujo al detenido a la Sanidad citó que el sospechoso no presentaba aliento a alcohol y en la prueba cualitativa el químico no cambió de color”, refirió en su defensa.

Al culmen de la audiencia el detenido fue trasladado hasta Centro Reclusorio Militar Policial del Cusco, mientras su defensa interpuso el recurso de apelación y citó que solicitará las copias de audio y vídeo del caso para revisar el recurso solicitado.

MÁS ANTES:

Raúl Valencia Espinoza (57), hermano del ministro de Turismo, Rogers Valencia Espinoza, fue trasladado al penal de Qenccoro – Cusco, luego que el Ministerio Público revelara una contramuestra de dosaje etílico que arrojó 2.99 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es menos de 0.5. Es en estas condiciones que el imputado habría atropellado y matado a un estudiante universitario en la Ciudad Imperial.

Lo que llama la atención en este caso es la primera prueba de dosaje etílico practicada a Raúl Valencia en la Sanidad Policial de Cusco, donde la Policía obtuvo 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre, cosa que fue objetada por el fiscal a cargo del caso, quien ordenó la nueva muestra.

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, Wesly Astete, tomó en consideración la segunda muestra enviando a Raúl Valencia a la cárcel y poniendo los ojos sobre el capitán PNP Gino Olivera, que se encontraba a cargo de las pruebas de dosaje etílico al momento del accidente.

Es así que este efectivo policial fue detenido y trasladado hasta las instalaciones del Fuero Militar – Policial del Cusco, donde se se desarrolló la audiencia de prisión preventiva.

Nayruth Peña, madre del estudiante fallecido, Hugo Junior Gálvez Peña (24), tuvo duras palabras para con la Policía, a quienes acusó de querer ‘blindar’ al hermano del ministro de Turismo, citando que en este caso hubo tráfico de influencias desde un principio.

Por su parte, la familia de Raúl Valencia, negó que este se haya hallado bajo los efectos del alcohol el día del accidente, acusando a su vez intereses ‘mediáticos’ en el caso.

DATO:

-El accidente se registró a las 23:25 horas del último sábado en la puerta del centro comercial ‘El Gran Altiplano’, donde Rusel Rimachi Quispe (27) y Hugo Junior Galvez Peña (24) fueron embestidos por el vehículo con placa de rodaje X2Q-700, conducido por Raúl Valencia.



Source: Correo