La noche del último sábado en Cusco, dos jóvenes universitarios que transitaban por la avenida La Cultura fueron brutalmente embestidos por una camioneta particular, que se subió a la vereda y los arrolló, matando a uno de ellos casi en el acto y dejando al otro gravemente herido.

El hecho se registró a las 23:25 horas en la puerta del centro comercial ‘El Gran Altiplano’, donde Rusel Rimachi Quispe (27) y Hugo Junior Galvez Peña (28) fueron embestidos por el vehículo con placa de rodaje X2Q-700.

El principal sospechoso del hecho es la persona identificada como Raúl Dario Valencia Espinoza (57), hermano del actual ministro de Comercio Exterior y Turismo Rogers Martín Valencia Espinoza, a quien los familiares del occiso, acusan de ‘blindar’ a su hermano, ya que tras el accidente el resultado de dosaje etílico salió negativo.

El último lunes llegaron hasta el Palacio de Justicia del Cusco, los familiares del joven universitario muerto, quienes tuvieron duras palabras para con el presunto causante del accidente, el ministro y la Policía, a quienes acusan de estar confabulados y de haber manipulado las pruebas de ley para limpiar de toda culpa al hermano del titular de Turismo.

“Tengo toda la indignación por la muerte de mi hijo primogénito, al chofer en las redes (sociales) se le ve borracho y él efectivamente dice sí estoy borracho y después en la Sanidad el resultado de dosaje sale negativo, qué injusticia, que no abuse por ser hermano del ministro, qué se ponga a derecho, que sea varón”, citó entre lágrimas Nayruth Peña, madre de la víctima mortal.

Por su parte, Janeth Quispe, prima del fallecido, mencionó que no creen en los resultados entregados por la Policía y que ellos contratarán peritos particulares para nuevas pruebas, además de exigir la contraprueba del caso y hasta una prueba de ADN.

“Ustedes vieron la saña con la que manejó el señor, la Policía se está parando hacia su lado, él estaba en estado de ebriedad, no podía pararse, no podía ni vocalizar bien las palabras hay testigos del Altiplano. Vamos a pedir una prueba de ADN a la muestra que usó la Sanidad porque tenemos la sospecha de que esa no es su sangre sino de otra persona”, refirió la familiar.

Raúl Darío Espinoza se halla detenido en la Comisaría de Wanchaq. Antes de ser internado en la carceleta citó que él no era culpable del hecho.

-El general PNP Max Iglesias, jefe de la Policía en Cusco señaló que el presunto homicida no es hermano del ministro, pese a que las fichas Reniec de ambos coinciden en sus apellidos y en el nombre de ambos padres, citando además que de ser necesario se investigará a los agentes involucrados en el hecho.

–Correo trató de comunicarse con el ministro Rogers Valencia y con su oficina de prensa pero el resultado fue negativo.



