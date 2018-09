El 15 de junio del 2017 en Cusco se inició una huelga de maestros que se extendió por todo el país, paralizando el servicio educativo estatal por casi tres meses, lo que resultó en un perjuicio enorme para los educandos, que un número de más de un millón y medio perdieron clases, que en algunos lugares nunca se llegaron a completar.

Esta huelga finalizó a principios de setiembre pasado tras una mesa técnica abordada por el Ministerio de Educación y los huelguistas, representados por el profesor cusqueño Ernesto Meza, en la que el Estado se comprometía, entre otras cosas, a aumentar 600 soles anualmente a los maestros, hasta llegar a un tope de una UIT al 2021.

Durante el 2018 el Minedu reveló que sólo podrá hacer un aumento de 200 soles a los docentes, cosa que fue tomada como burla por ellos, que tras varias reuniones acordaron reiniciar esta medida de protesta este lunes 17 de setiembre.

DE NUEVO EN LAS CALLES.

Una vez más desde Cusco se emprenderá esta huelga, a la que ya se han sumado maestros del norte y sur del Perú, amenazando con representar una medida de protesta más dañina que la del año pasado, ya que el ministro de Educación ha dicho, desde ya, que no hay plata y que el aumento prometido a los docentes es simplemente inviable.

En comunicación con Correo, el profesor Ernesto Meza citó que ya ha conversado con todas sus bases provinciales y que incluso se sumarán maestros de Tumbes, Lambayeque, Piura y La Libertad en el norte, mientras que en el sur contaría con el poayo de Arequipa, algunas provincias de Puno y Cotabambas en Apurímac.

“Porsupuesto que el ministro dirá que no hay plata, siempre y cuando él reciba sus 36 mil soles mensuales además de sus gollerías, estará tranquilo, mientras los maestros de a pie recibimos 1800 soles para mantener a nuestras familias y viajar a nuestros centros de trabajo (…) yo no me explico cómo hay plata para devolver al erario nacional y dicen que no hay plata para dignificar los sueldos de los maestros, esto es increíble”, mencionó el dirigente docente.

En Cusco el prefecto Edwin Espinoza hizo un llamado a los docentes a agotar las vías del diálogo antes de enfrascarse en una medida de protesta que perjudicará sobre todo a los educandos, sin embargo Meza Tica mencionó que ya cuentan con la resolución que les permite protestar en la Ciudad Imperial y realizar sus marchas.

“Mañana (lunes) bajarán todas las bases de la región Cusco y primero sostendremos una reunión en la que acordaremos los últimos detalles de nuestra huelga, luego saldremos a las calles a hacer valer nuestros derechos, contamos con el apoyo inclusive de las apafas, que saben por lo que el maestro está atravesando”, finalizó el profesor.

AREQUIPA EN COMPÁS DE ESPERA.

Correo entabló comunicación con el profesor Walter Andia, representante del Sute Regional Arequipa, quien señaló que sí apoyan la medida emprendida por los cusqueños y que de ser necesario se sumarán a esta protesta.

El diregente mencionó que para tomar la decisión de plegarse a esta nueva huelga, deben estar de acuerdo todas sus bases, por lo que el siguiente fin de semana sostendrán una reunión a fin de fijar si se aúnan a la huelga indefinida.

“Arequipa fue la primera región que se sumó a Cusco a la huelga nacional del año pasado y de ser necesario lo volveremos a hacer, no es dable que el gobierno le duplique el sueldo a los trabajadores de Defensa y de la Policía y para los maestros no haya nada. Hay actas de por medio, estas deben de ser cumplidas de lo contrario deberán atenerse a las consecuencias”, mencionó.

DATOS:

-El profesor Ernesto Meza ya no cuenta con licencia sindical para convocar a una manifestación como esta, sin embargo señaló que la licencia se la quitó Patria Roja y que él cuenta con la licencia del profesorado y que es lo único que necesita para emprender esta esta huelga.

-El 20 de julio último se tenía programada la última mesa técnica entre los profesores y el Minedu. Meza Tica cita que en esa reunión se iba a tratar el tema de los sueldos y que justamente la comisión no llegó de Lima.

CIFRA:

-230 mil maestros se plegaron a la huelga del año pasado, lo que representa más del 60% del profesorado a nivel nacional.



Source: Correo