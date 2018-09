La pesadilla por fin terminó para dos hermanas de 10 y 14 años, quienes se hallaban secuestradas por su madre y su padrastro, acusados de haberlas ultrajado sistemáticamente en el interior de la casa que compartían en Huarmey – Áncash.

Las menores fueron encontradas la mañana del último viernes deambulando por la Plaza Mayor del Cusco, hasta donde habían llegado acompañadas de su madre: Dánik Farfán Retto (37) y su pareja, quienes las abandonaron en el lugar al verse cercados por la Policía.

CON EL ENEMIGO EN CASA.

Esta lamentable historia salió a la luz el pasado 22 de agosto, cuando el tío de las víctimas denunció su desaparición en la Comisaría de Culebras (Huarmey), desde entonces la Policía montó un operativo que a la postre se convirtió en nacional.

Sucede que las hermanas fueron sometidas a las más viles aberraciones por parte de su madre, quien era grabada en vídeo por su pareja, quien perdió su celular y las imágenes que tenía guardadas fueron reveladas a la Policía y Ministerio Público que dictó detención preliminar e impedimento de salida del país a la citada mujer, por el delito de violación sexual de menor de edad en estado de inconsciencia.

El Ministerio del Interior también incluyó a Dánik en la lista de ‘Los Más Buscados’, ofreciendo 20 mil soles por su captura, situación que complicaba la estadía de los prófugos en Cusco, hasta donde habían llegado ya que el varón tendría familiares en esta región.

PADRE BUSCA RECUENTRO CON SUS HIJAS.

Tras el hallazgo de las menores, estas fueron conducidas hasta el Instituto de Medicina Legal del Cusco, donde fueron entrevistadas por los peritos de orden y pasaron los éxamenes de rigor, siendo posteriormente conducidas hasta la Comisaría de La Familia, donde permanecerán hasta que su padre, Néstor Fiestas, les dé alcance y reciba la tutela correspondiente.

“Quiero abrazar a mis hijas y decirles que no me voy a separar nunca de ellas, vamos a comenzar una vida nueva (…) sobre Dánik no tengo palabras para calificar lo que ha hecho, yo no la voy a juzgar, solo Dios sabe qué es lo que le espera”, citó Néstor a medios nacionales al enterarse sobre el hallazgo de las menores.

También refirió que viajará lo más antes posible a Cusco acompañado de la fiscal de Chimbote Beatriz Gómez, quien abrió la investigación de oficio contra la mala madre y su pareja.

POLICÍA TRAS LOS PASOS DE MONSTRUOS.

El general PNP Máx Iglesias, jefe de la Región Policial Cusco – Apurímac, declaró a Correo que el hallazgo de las menores se dio gracias al trabajo conjunto y coordinado de la Policía en Chimbote y Cusco, quienes siguieron de cerca los pasos de los prófugos hasta cercarlos y obligar a Dánik y su pareja a dejar a las menores.

“La Policía de Investigación Criminal de Chimbote y de Cusco se halla trabajando de manera conjunta a fin de dar con el paradero de los involucrados, con ayuda de la tecnología y de un trabajo coordinado con el Ministerio Público esperamos tener novedades lo antes posible, no podemos dar más detalles sobre el paradero de la madre de las niñas y su pareja debido a que entorpecería la investigación”, refirió el mando policial que se halla al mando del plan ‘Cerrojo’ dedicado a la búsqueda y captura de la pareja.

DATO:

-A través de las cámaras de vídeo vigilancia de la municipalidad del Cusco, se puede visualizar cómo las menores son dejadas en la Plaza Mayor del Cusco aproximadamente a las 08:00 horas, las autoridades creen que fueron abandonadas en el lugar por su madre o un familiar cercano, el mismo que huyó raudamente de la escena de los hechos.

CIFRA:

-28 días llevaban perdidas las hermanas de 10 y 14 años de edad, ellas fueron plagiadas por su madre y su pareja y la inasistencia a sus labores escolares habría puesto en evidencia que algo malo pasaba con ellas.



