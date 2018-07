La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe Abancay) publicó la lista provisional de miembros de mesa, luego de realizado el sorteo de miembros de mesa titulares y suplentes que conducirán el proceso electoral de octubre próximo.

El sorteo se realizó con presencia de representantes del Jurado Electoral Especial de Abancay, Reniec, PNP, Defensoría del Pueblo y la notaria pública, además de representantes de organizaciones políticas.

Por su parte, el jefe de la Odpe Abancay, Lurgio Cabrera, señaló que para estas elecciones participarán 2,388 miembros de mesa distribuidos en 398 mesas de sufragio instaladas en las provincias de Antabamba, Aymaraes y Abancay.

“Con la lista provisional publicada en cada ODPE y lugares públicos, los ciudadanos tienen tres días hábiles para presentar eventuales tachas contra algunos de ellos por los impedimentos dispuestos en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones (Loe)”, precisó el funcionario.

Los miembros de mesas sorteados que no cumplan con este deber cívico pagarán una multa de S/ 207.50 soles. “Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, obtendrá dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no votar”, culminó.



Source: Correo