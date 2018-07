Posted on

Tras la renuncia de Salvador Heresi como ministro de Justicia, el congresista Vicente Zeballos asumió este cargo el pasado sábado; sin embargo, un sector exige su dimisión inmediata, citando que no se encuentra facultado para investir el cargo, ya que fue enjuiciado años atrás por no reconocer a una hija con una expareja.

Es así que el Plenario Nacional del Partido Aprista acordó pedir al Gobierno el cese de Zeballos, debido que considera la decisión una “ofensa a la mujer peruana”, haciendo referencia a que el funcionario negó durante 24 años la paternidad de su hija, Joseline Zeballos Olivera.

Frente a esto el premier César Villanueva, calificó el acuerdo aprista como una actitud política sin razón de ser, citando que no hay ninguna razón para que el nuevo ministro renuncie o ellos busquen su renuncia.

“Le damos nuestro apoyo, han sido 24 años, pero no ha habido una relación de negación del ministro a su hija sino circunstancias muy personales que a nosotros no nos toca juzgar, él nos ha explicado esto antes de juramentar, antes cumplió como padre de familia y ahora cumplirá como ministro”, citó el presidente del Consejo de Ministros desde Cusco.

Recordemos que antes de su designación como titular de Justicia, Vicente Zeballos tuvo duras críticas contra César Villanueva, de quien dijo actuaba de manera muy tibia frente a los casos de corrupción en el país, deslizando la posibilidad de que él también tiene audios grabados.

El premier le restó importancia a este hecho, mencionando que en la coyuntura política actual se pueden decir muchas cosas.

“El hecho de que yo mismo haya aceptado la designación del ministro de Justicia marca que nos tiene sin cuidado las declaraciones políticas (…) lo que nos importa son los objetivos nacionales y la lucha contra la corrupción”, refirió.

Finalmente sobre el vapuleado nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el premier citó escuetamente que le corresponde al Ministerio Público y a la Junta de Fiscales resolver su designación o reafirmarla, “el Ejecutivo respaldará plenamente al Ministerio Público”, culminó.



Source: Correo