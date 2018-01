Posted on

Si me dejas el roce de tus labios en una habitación oscura, si me dejas una caricia olvidada en tu cuerpo, si me dejas un susurro diciendo te amo Uy curujuuuu, así empezamos la columna más lorcha de todos los tiempos, y vamos, vaaaaamooos con la información…

——–ooooo°°ooooo——–

Esos patitas que se hacen llamar ¿transportistas in­formales? se pasaron de conchanes pues pidieron al burgo provincial Carlitos que les dejen chambear to­talmente tranquis hasta que la autoridad les constru­ya terminales terrestres. Quéeeeeeeee… Y es que a la franca ese tipo de servicio vehicular es recontra pe­ligroso y ahí por fin entendieron las autoridades que deben estar vigilantes por lo que han iniciado una ca­cería de brujas, perdón, una serie de operativos de clausura. Vale, valeeeeeee…

——–ooooo°°ooooo——–

De nuevo salió la relación de angelitos que teniendo billete como mela en sus bolsillos utilizó a los bogas del Estado, es decir a los bogas de oficio para solucio­nar sus vainas judiciales Quéeeeeeee… La relación de nuevo está encabezada por Benito, Benancio ¿cómo es? ahhh Benicio Ríos, el actual ¿congresista? quien el año pasado, pidió un boga de oficio en un caso por colusión pero éste nunca pagó los 255.57 cholas que le cobraron por el servicio. Hummmm…

——–ooooo°°ooooo——–

En la larga lista de angelitos mañosos también se en­cuentran otras lindas wawas como el ex alcalde de Yanatile (Calca) Dimas Coronado Parra, el mismo que tiene una arruga de 288.35 cholas por el apoyo en un caso por omisión de sus actos. Uy curujuuuuu… Ade­más hallamos a esa ‘care monse’ ex gerente gene­ral de la región Washington Alosilla Robles, el popular Tachi quien debe 256.98 cholas por malversación de fondos y que ahora es gerente regional en la gestión del popular Win. Qué tal conc…

——–ooooo°°ooooo——–

A propo de justicia, los bravos vocales de la sala penal liquidadora sentenciaron a tres ciudadanos cuyo único pecado fue no cumplir con pagar sus impuestos a la famosa Sunat. Quéeeeeeeeee… Lo curioso de la vaina es que este tipo de brava justicia solo llega a los ciu­dadanos comunes y corrientes y no así a las transna­cionales que adeudan millones y millones de cholas al extremo de burlarse del país como por ejemplo Telefó­nica, Latam, Claro. Nooooooo…

——–ooooo°°ooooo——–

Esta es buenaza. Resulta que en una muni distrital de nuestra región lorcha, una pareja de marido y mujer trabajan como asistentes y tuto eso solo por ser cum­pitas del alcalde que sigue metiendo las cuatro pese a los pocos meses de gobierno. Uy curujuuuuu… La vaina es preocupante pues en esa misma comuna edil una proveedora que ahora está chambeando full como cotizadora tiene a sus papitos como proveedores de la misma muni distrital. Es decirrrrrrrr…

——–ooooo°°ooooo——–

Lean mis estimados huarales, en especial los tíos Charlies y otros faunos bravos de la sed incontrolable pues de seguro que la nueva cerveza que ya se vende en el planeta y que tiene 65% de alcohol, será una bi­coca para los angelitos. Quéeeeeeeeee… La santa be­bida, se llama Armageddon y es producida en Escocia y cada botella de 330 mililitros cuesta humildemente 128 gringas. Así que mis estimados chocheras, hay que juntar fichas para comprar un cajatambo para que nos aguante hasta fin de año y solo para picarnos. Qui buinaaaaaaaa…

——–ooooo°°ooooo——–

A propo de esta chela más brava que doña bárbara, muchos pueden tomarse más de dos cajatambos de cerveza sin sucumbir ante sus efectos; sin embargo, no ocurriría lo mismo si ingirieran una poderosa, Ar­mageddon considerada la más fuerte del mundo. Uy curujuuuu…. Y es que esta chelita Armageddon con­tiene nada más y nada menos que 65% de alcohol, en tanto una cusqueñita recontra elena apenas 5% ni qué decir de las pilsen. Noooooooo…

——–ooooo°°ooooo——–

Para finalizar. A esta jetita le siguen llegando más do­cumentillos de un funcioco de una comuna edil don­de se cree el tutopoderoso porque siempre pretende favores a sus allegados. El funcioco de tercera y que se cree el intocable puede estar seguro que ya le he­mos apuntado la placa y de seguir con sus abusos en contra de los verdaderos chambeadores, le diremos vela verde soltando documentos pues diosito perdona el pecado pero no el escándalo, en especial en ese municipio de polendas. Noooooooo… Ahora sí pongo “primavera” y arranco. Soy fuga, chauuuuuu…



Source: El Sol