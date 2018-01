Posted on

Desde hace 40 años la construcción de la Vía Expresa se convirtió en un verdadero reto para la sociedad y las autoridades del Cusco. El principal entrampamiento para la ejecución de esta vital pista siempre fue la propiedad de los terrenos; pues no hace mucho, apareció la señora Marina Pacheco encabezando un supuesto grupo de “presuntos dueños” y, ellos siempre antepusieron sus pretensiones económicas al desarrollo de la ciudad.

Actualmente, el Gobierno Regional del Cusco encabezado por Edwin Licona tiene un avance sustancial para la ejecución de la Vía Expresa. El presupuesto de 120 millones de dólares americanos financiados por el Banco Mundial está en las cuentas del Estado, el expediente técnico de obra ya fue entregado por la empresa CPSCOBA, el proceso de licitación de obra se ha iniciado con el interés de 18 empresas. Sin embargo, nuevamente salieron los “presuntos propietarios” para reclamar el pago de “sus terrenos” y como siempre, Marina Pacheco a la cabeza.

Y si ese problema es álgido para la ciudadanía, ahora salió a luz un informe del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental del Cusco, haciendo una serie de preocupantes observaciones.

Y es que este informe no solo habla de presuntas sobrevaloraciones en las obras sino también de la necesidad de cambiar el expediente técnico para hacer que esta vía tenga asfalto rígido antes que asfaltado. Sin duda alguna, se trata de una situación preocupante ahora que ya se avanzó considerablemente en las tramitaciones legales y administrativas.

Lo que debe quedar claro es que la Vía Expresa se ejecutará sí o sí; pues, a diferencia de las gestiones regionales anteriores, ahora contamos con la LEY Nº 30448 para la Expropiación de los terrenos. Esta ley se comenzará a aplicar una vez que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que a la vez contiene el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). Ambos documentos son determinantes pues esclarecerán si los Pachecos, Guevara o cualquier otro, son propietarios o no de los terrenos. Todo, previa presentación de los documentos que lo acrediten. La gran pregunta es ¿Los Pacheco, los Guevara y otros; tendrán los documentos como la inscripción registral de los terrenos que reclaman como suyos? Tal vez. Lo cierto es que la desesperación de los “presuntos propietarios” es que no cuentan con los documentos exigidos y el EIA y el PACRI serán aprobados en los próximos 30 días por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Los presuntos propietarios y, sobre todo, la población del Cusco deben saber que el EIA y el PACRI son elaborados por la empresa EVSA (tal como establece la normativa peruana). El Gobierno Regional, Plan COPESCO y el PRODER (Programa de Desarrollo Regional) no deciden quiénes son los propietarios. Exigimos que de una vez, empiece el trabajo del Ministerio de Vivienda que aún no fija el precio a pagar por metro cuadrado. A los propietarios que acepten el precio que fije Vivienda, se les comprará inmediatamente los terrenos. Aquellos propietarios que no acepten el precio fijado por Vivienda ya deben ser expropiados. Mientras tanto, el dinero continúa depositado en una cuenta bancaria.

Todo el proceso de expropiación de los terrenos de la Vía Expresa se ejecuta en paralelo con los procesos de licitación y ojalá que la presente gestión regional pueda, por lo menos, iniciar las obras. Por tales consideraciones, es vital que los cusqueños apoyemos este proceso de la anhelada Vía Expresa, pues con toda la mala experiencia acumulada, antes de interesarnos por el inicio de una obra; es más importante saber: cuándo se concluirá esta importante obra. Así sea.



