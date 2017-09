Posted on

Personal perteneciente a la Comisaria PNP Tahuantinsuyo, durante operación policial en locales de expendio de bebidas alcohólicas constato que no contaban con licencia de funcionamiento; labor llevada a cabo el ultimo martes 12SET2017 al promediar las 13:00 horas.

Durante la acción policial se intervino el local denominado Restaurante Picantería “Los Amigos”, sito en la Urb. Tahuantinsuyo, calle Atahuallpa N°318-cercado del Cusco, administrado por Maribel ÁLVAREZ, la misma que presento una Licencia de Apertura otorgado por la Municipalidad Provincial del Cusco, autorizado para Restaurant Típico; sin embargo, se pudo constatar a Siete (07) personas de sexo masculino libando bebidas alcohólicas, no habiendo indicios de expendio de alimentos (almuerzo).

Posteriormente los agentes del orden se dirigieron a un local SIN NOMBRE situado en la calle Retiro, administrado por Marianela CHAUCA (19), quien manifestó que a la fecha no cuenta con Licencia de Funcionamiento, y al interior se encontraban personas de sexo masculino y femenino libando bebidas alcohólicas.

En circunstancias que se realizaba el Operativo Policial se intervino a Fernando PUMACCAHUA AYMA (37), y al realizar la consulta correspondiente en la base de datos de REQUISITORIA de la PNP dando positivo, por el Delito Contra la Seguridad Publica- conducción en Estado de Ebriedad, solicitado por el 4to Juzgado Penal.

Fuente: REGPOL CUSCO

Tags: bebidas alcohólicasCuscoCusco NoticiasPNP



