Debido al anuncio del paro indefinido que se llevara a cabo a partir del 31 del presente mes en el distrito de Chinchero, la región policial Cusco se comprometió a resguardar la seguridad en el corredor turístico Cusco – Machu Picchu.

En tal sentido se confirmó que alrededor de 500 agentes de policía cumplirán con su labor de mantener la seguridad en esta conocida vía que es utilizada por las diferentes operadoras de turismo, agencias de viajes en Cusco. Poniendo las respectivas restricciones en caso que los actos de protesta se salgan de control, favoreciendo la entrada y salida de turistas con total normalidad.

Plan de contingencia

En el supuesto caso que la vía Cusco – Urubamba sea bloqueada durante el paro, las autoridades del Cusco dispondrán la habilitación de la ruta Cusco – Anta – Pachar – Ollantaytambo cuyo objetivo será solucionar los inconvenientes en el viaje de regreso del Valle Sagrado y/o el parque Arqueológico de Machu Picchu.

Cabe destacar que los efectivos policiales también estuvieron presentes en la reunión que se llevó a cabo con los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros y el titular del comité de lucha de Chinchero Constantino Sallo y Alcides Cusihuamán, respectivamente siendo este último quien reclamo por la resolución de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

En tal sentido el jefe de la policía local, José Ferrer Alcántara Leiva recalco y valoro los diálogos de compresión entre los representantes de la población e hizo un llamado a las autoridades respectivas a comprometerse en el problema ya que al pasar este a mayores se podría llegar a perjudicar la actividad turística, la misma que es un factor importante para la economía de Chinchero.

En referencia al tema el fiscal a carga de la Fiscalía de Prevención del Delito, Eduardo Poblete Barberis invito a los protestantes a evitar la toma de carreteras que no solo pondrá a Chinchero en una incómoda situación, sino que también este es considerado como un delito prohibido y penado. Tenemos que ponernos en los zapatos de los visitantes y/o turistas que reservaron con mucha antelación su recorrido turístico por Cusco.

El fiscal afirmo también que el tema turístico es muy frágil: “Les he mostrado por medio del Internet cómo el atentado en Europa ha afectado el turismo, y el turista está atento a lo que ocurre y si hay algo que lo perjudique ellos no vienen”, manifestó

