Conforme a Ley de Migraciones (Decreto Legislativo Nro.1236), agentes del Departamento de Seguridad del Estado Cusco, intervinieron dos extranjeros por realizar actividades contrarias a su calidad migratoria (malabares); hecho registrado en las intersecciones de la Av. La Cultura con el Hospital Regional y Av. La Cultura con Diagonal Angamos del distrito de Wanchaq de la ciudad del Cusco, el último viernes fin de semana al promediar las 10.00 horas.

Durante las diligencias la Policía estableció que Sathya Daya Cohen Arazi de 26 años de edad, de nacionalidad argentina, conforme a la consulta receptiva a la oficina de Migraciones Cusco, se informa que no registra movimiento migratorio de ingreso al territorio peruano, además la mencionada ciudadana refiere haber ingresado por la localidad de Kasani- Puno sin haber realizado el control migratorio respectivo, siendo su situación migratoria “IRREGULAR” y Manuel Alejandro Alvear Alvear de 32 años de edad de nacionalidad chilena, debido a que presenta una notificación de fecha 10 de abril del 2017, del 6to Juzgado de Paz Letrado el Cuscopor Faltas contra la Tranquilidad Pública.

Los intervenidos se encuentran en calidad de citados, y proseguir con las acciones de Ley y además se les conminó a no dedicarse a realizar actividades contrarias a su calidad Migratoria de (Turistas) y tener un comportamiento decoroso durante su permanencia en Territorio Peruano.

