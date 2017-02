El presidente del Poder Ju­dicial, Duberlí Rodríguez, detalló que al ex man­datario Alejandro Toledo, acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, no lo ampara la garantía del antejuicio constitucional, que consiste en que no se puede procesar a un ex gobernante antes de cinco años concluido su mandato.

“[A Alejandro Toledo] No le ampara la garantía del antejuicio, porque esto tiene un plazo de hasta cinco años después de haber finalizado el man­dato”, precisó el titular del Poder Judicial mediante un comunicado.

Cabe anotar que, la fis­calía, mediante el testi­monio de un colaborador eficaz, acusó a Alejandro Toledo de haber recibido US$11 millones de so­borno de la constructora brasileña Odebrecht por la adjudicación de la ca­rretera Interoceánica Sur.

Asimismo, el titular del Poder Judicial dijo que el fiscal a cargo podría pedir una detención preliminar o prisión preventiva para Alejandro Toledo ante el juez de Investigación Pre­paratoria.

Respecto de la situación del ex presidente Ollanta Hu­mala, Rodríguez dijo que la garantía del antejuicio sí se aplicaría si se comprueba que haya recibido sobornos durante su gestión. Aclaró que no se aplicaría si estos fueron recibidos antes de julio del 2011, cuando ini­ció su mandato.

Finalmente, el titular del Poder Judicial exhortó a las personas investigadas a “presentarse y dar la cara para que se defien­dan”. Aseguró que en su institución “no hay lincha­mientos ni ensañamiento. Por el contrario, se respe­tan las garantías del de­bido proceso y al final los jueces dirán su palabra”



Source: Diario El Sol