Posted on

Nuevamente personal de la Sección de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad del Estado – Cusco, con participación del Fiscal de Prevención del Delito, y personal del área de Fiscalización y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, al intervenir locales comerciales detecto gran cantidad de productos diversos con fechas vencidas para su consumo; hecho registrado el último viernes al promediar las 11.00 horas.

Durante el operativo policial se intervino el local comercial “CASA MARKET S.R.L”, ubicado en Portal Mantas del cercado del Cusco, en cuyo local comercial se decomisó productos diversos con fechas vencidas para su consumo, como son: Cuatro (04) unidades de maltin power plus de 330 ml., seis (06) latas de shasta kola de 355 ml., una (01) botella de wassxachilcanos de 275 ml., una (01) gaseosa sprite de 500 ml., una (01) botella de everbess y diecisiete (17) unidades de queso suizo, siete (07) unidades de queso cheddar de 250 grs. tres (03) unidades de philadelfia de 226 grs., una (01) bolsita de manitaba de 150 grs., dos (02) bolsas de pan molde de 600 grs., una (01) bolsa de pan hot dog de 45 grs., veintisiete (27) bolsitas de goma de muña y coca de 100 grs., cuatro (04) bolsitas de café inkafe de 325 grs., dos (02) frascos de nescafé de 95 grs., un (01) frasco de nutella de 350 grs., una (01) lata de portola florida de 450 grs., cuatro (04) paquetes de milkiway de 49 grs., doce (12) cajitas de chocolate chocotejas.

Asimismo, se intervino el local comercial “EXCLUSIVE MARKET S.A.C., ubicado en la calle Santa Catalina Ancha No. 377-Cusco, cuyo local comercial se decomisó: tres (03) bolsitas de maggi, cuatro (04) bolsitas de pan grissini de 100 grs., una (01) bolsa de pan molde de 360 grs., dos (02) bolsitas de crema de choclo de 57 grs., una (01) caja de pasta de sémola de 500 grs., una (01) barra de capuccino de 100 grs., una (01) caja de chicchi, una (01) bolsita de galletas surtidas de 400 grs., tres(03) cajas de misura de 400 grs., dos (02) vasitos de yourt sirlac de 140 ml., una (01) botella de yogurt pura vida de un litro, dos (02) potes de aceite de coco real organic de 400 ml., ocho (08) latitas de brituic de 150 ml., tres botellas de agua naranchelo de 500 ml., dos (02) cajas de frugos de un litro, tres (03) cajas de vino de un litro, cinco (05) botellas de cerveza budwisen de 343 ml., una (01) lata de durazno fanny de 820 grs. (dañado), una (01) caja de bebida de arroz monsol de un litro, dos (02) latas de grated anchoveta de 425 grs., cinco (05) bolsa de queso y chancho de 100 grs., dos (02) latas pequeñas de aceituna de 300 grs., una (01) lata de guaraná antártica de 350 ml., cinco (05) unidades de queso y chancho de 0.135 grs., y dos (02) galones de sillao.

Conforme a lo dispuesto por el representante del Ministerio Público y las normas municipales, dichos productos decomisados serán incinerados mediante acta que será suscrita por el personal multisectorial interviniente.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Sorpréndete de la belleza del paisaje de Machupicchu y Huaynapicchu, y conoce las maravillas que el Perú puede ofrecerte, no esperes más y realiza la reserva de tu Paquete Turístico a Perú con la agencia de viajes Machupicchu Travel, aprovecha nuestras ofertas de viajes a Perú y disfruta de nuestro tour a Machupicchu.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias