A las 09:00 horas del 10 de diciembre del 2016, personal policial del Departamento de Investigación Criminal de la ciudad de Sicuani, con participación del Dr. Marco Lavilla Quispe Fiscal Penal Provincial Corporativa de Canchis, procedieron efectuar operativo de Incautación de productos de medicina natural que eran expendidos de manera ambulatoria el Mercado La Bombonera de la ciudad de Sicuani – Cusco.

En la operación policial fueron intervenidos los comerciantes Elías Díaz Cruz de 42 años de edad, natural de Ñuñoa – Puno, con DNI N° 24995503 y Roberto Sánchez Yucra de 53 años de edad, natural de Ñuñoa – Puno, en circunstancias que comercializaban de manera ambulatoria en carpas y/o kioskos, productos de medicina natural para la cura de todas las enfermedades, que a simple vista no contaban con registro sanitario, ni fecha de vencimiento, aparentemente en mal estado, por lo que en salvaguarda de la salud pública se procedió a la incautación, siendo trasladados a la dependencia policial frascos, sobres y cajas contenido dichos material, para que posteriormente muestras de éstos sean remitidos al Departamento de Criminalística del Cusco a fin de que sean sometidos a pericias y se determine si son aptos o no para el consumo humano.

