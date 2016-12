A las 19:15 horas del 02 de diciembre del 2016, en el sector Cachi Cachi – Machacmarca – dist. de Tinta, km. 1084 de la carretera Cusco – Sicuani, se produjo un accidente de tránsito (choque y despiste) entre los vehículos:

Camioneta Rural de placa única nacional de rodaje N° X1T-761 conducido por quien dijo llamarse Yubert Zamata Vargas de 23 años de edad, natural de Sicuani, con Lic. Cond. N° Z-47683507 AII-b, con domicilio en la Comunidad de Chihuaco, procedente de Tinta con destino a la ciudad de Sicuani.

Camioneta pick up con placa única nacional de rodaje N° X2L-921, cuyo conductor en el momento de la intervención policial no fue identificado debido a que no se encontraba en el lugar del accidente; efectuada la consulta online SUNARP el vehículo registra como propietario a la persona de Facundo Uscamauta Yanahuire.

Los vehículos presentan daños materiales, por lo que la Comisaría Rural de Tinta ha iniciado las investigaciones del caso; así como se inició las acciones indagatorias a fin de ubicar e identificar al conductor de la camioneta pick up.

