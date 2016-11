Luego de una tensa calma durante toda la semana, aproximadamente a las diez y treinta de la mañana, en el Auditorio de la Municipalidad Provincial, empezó la Primera Mesa de Dialogo, entre la Provincia de Espinar y la Comisión de Alto Nivel del Gobierno Nacional, presidido por el Ministro de Energía y Minas Ing. Gonzalo Tamayo; la Ministra de Salud Dr. Patricia García; Ministro Agricultura Ing. José Manuel Hernández y el Vice Ministra de Transportes y Comunicaciones Fiorella Molinelli; así como el Gobernador Regional del Cusco Ing. Edwin Licona y el Congresista Ing. Benicio Ríos.

Luego de las palabras de bienvenida del Alcalde Provincial Sr. Manuel Salinas Zapata que reitero y enumeró las principales demandas provinciales; reiterados por el Presidente del Frente de Defensa de Espinar Prof. Edgar Huaranca, empezó la agenda aprobada para la reunión.

EL HOSPITAL DE ESPINAR

La Ministra de Salud explicó que debía transparentar y sincerar las cosas del sector gestionado por el gobierno nacional anterior; en estos pocos meses de trabajo reiteró que logró destrabar muchas inversiones, entre ellas la del Hospital de Espinar, cuyo perfil será entregado el 30 de noviembre, inmediatamente convocará a licitación para la realización de Expediente Técnico con un cronograma hasta el mes de junio, fecha a partir del cual se iniciará el proceso de construcción.

También se comprometió a lanzar una campaña en la provincia en defensa de la salud de los niños. Respecto a los comuneros afectados por la minería, señaló que recién llegarán para enero del próximo año especialistas del extranjero, que se encargarán de atender a las personas afectadas, “en la actualidad no existen centros ni tecnología especializada para atender casos de contaminación, soy franca en señalar dicha verdad” señaló la ministra al tiempo de indicar que sus antecesores mintieron en esta materia. Desarrolló también una visita a los actuales Centros de Salud de Yauri, en donde dicto distintas medidas de atención.

LA CARRETERA ESPINAR NEGROMAYO

A su turno la Vice Ministra de Transportes y Comunicaciones, señaló que el Expediente Técnico reactualizado de la carretera Espinar – Negromayo costará 289 millones de soles, cuyo presupuesto está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas para los años 2017 – 2019, para cuyo fin se lanzará la licitación este 12 de diciembre del presente año, señalando el mes de junio como la fecha de la iniciación de la obra.

Por otra parte, señaló que se viene trabajando un Reglamento para la Fiscalización, Supervisión y Sanción del Transporte de Materiales peligrosos que transportan las mineras por las carreteras de las provincias afectadas; para así evitar algún tipo de abusos que ponen en peligro a los comuneros circundantes de estas vías.

Por otro lado, recogió varias sugerencias de los alcaldes y dirigentes sociales respecto a otras redes viales provinciales y comunales, los mismos que serán incorporados y evaluados. En cuanto a la Banda Ancha de Internet, señaló que llegará a todos los rincones del país en especial a los centros de salud, a los colegios y las comisarias.

En cuanto a la polvareda que generan los cerca de mil carros que transportan minerales y que pasan por las provincias del Corredor Minero, explicó que existe un compromiso de las empresas con aportar 15 millones de soles y otros 15 millones el MTC, para mitigar estos impactos, hasta cuando se asfalte dichas vías.

AFIANZAMIENTO HIDRICO

De toda la agenda este fue el tema más cuestionado y reclamado; porque habiendo 354 millones comprometidos para los proyectos en Espinar no hay ningún avance significativo y ni siquiera existen estudios sobre el tema; incluso los alcaldes señalaron que muchos estudios están en procesos de arbitraje porque están mal hechos. Pidieron expresamente que el Plan Meriss encargado de varios estudios y que no tienen la voluntad y capacidad para ejecutar estos estudios, transfiera las competencias a los alcaldes provinciales y distritales.

El Ministro de Agricultura informó que han transferido 76 millones de soles al Plan Meriss para dos proyectos y que no se sabe en qué nivel de avance se encuentran; así como otros 63 millones de soles para otros diversos proyectos que maneja el Programa “Mi Riego”. El informe generó una respuesta masiva de rechazo de los concurrentes, cuestionado que los Proyectos del Plan Meriss son caros y poco eficientes, así como existen varios proyectos en cuestión de Agro Rural; los alcaldes enfatizaron que sus municipios con sus propios peculios han financiado estos estudios ante la negligencia de la entidad regional. El Ministro ante dicha posición, aceptó la necesidad de volver a priorizar las inversiones en esta materia hídrica, comprometiendo a los alcaldes y a la sociedad civil para que se reúnan y definan las prioridades, contemplando una inversión equitativa entre todos los distritos.

Reiteró que el Ministerio es partidario de un nuevo enfoque de cosecha de aguas y no de la construcción de grandes represas que son onerosos y socialmente no benefician a las familias. Ayudará en esta parte la derogatoria del SNIP, concluyó.

CERRANDO LA PRIMERA MESA

El Ministro de Energía y Minas Ing. Gonzalo Tamayo, felicitó y agradeció la firme postura de los dirigentes y alcaldes en defender sus posiciones y derechos, señalando que el diálogo es el mejor mecanismo para resolver las controversias y diferencias.

Reiteró que esta es una primera reunión de otras que vendrán con otros ministerios, compromiso aceptado por los dirigentes y alcaldes que buscarán una fecha próxima para la segunda mesa de trabajo.

