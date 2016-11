Posted on

Personal de la Policía Fiscal durante operaciones policiales en el distrito de Saylla, permitió la incautación de juegos pirotécnicos, brasieres, ropas de baño y calcetines en gran cantidad, durante intervención a ómnibus de servicio interprovincial, el último viernes al promediar las 23.00 horas.

El trabajo policial se produjo al intervenir al vehículo de placa X1R-765 de la Empresa de Transportes “ MOVIL EXPRESS”, conducido por Alberto Ccama y al revisar en el interior del salón del mencionado vehículo, se halló mercadería de procedencia extranjera, un maletín de color rojo y plomo, dos bolsas de jalar de polietileno multicolor conteniendo ciento sesenta y ocho unidades de brasieres con logo Private Touches, de diferentes colores, ciento veinte pares de medias panty con referencia Fashion And Clasical de diferentes colores, doce unidades de ropa de baño para niñas de referencia Mamsy Bei, once brassier de silicona sin marca, ciento noventa pares de medias panty con referencia Asatex de diferentes colores, asimismo se halló mil paquetes de pirotécnico luz de bengala con referencia “Tiger Brand”.

Durante la intervención policial, no se presente propietario alguno, formulando el acta de recojo de mercadería en abandono, disponiendo el representante del Ministerio Público, el trasladado a las instalaciones de la Policía Fiscal, para su posterior internamiento en los Almacenes de Aduanas Cusco, asimismo el pirotécnico será internado en la SUCAMEC – Cusco, de conformidad a la normatividad vigente.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Compra los Paquetes Turísticos a Cusco más económicos y completos, además de Ticket de Entrada a Machu Picchu con la mejor Agencia de Viajes en Perú y conoce Machupicchu y Huaynapicchu. Tenemos alianzas con los más confortables Hoteles en Perú.

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias