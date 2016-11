Posted on

Con la presencia del General PNP Orfiles BRAVO RONCAL Jefe de la Región Policial Cusco, el día sábado 29 de octubre y el último lunes 31 de octubre del 2016, se llevó adelante con éxito la ceremonia de clausura del “II Curso de Capacitación de Operaciones de Emergencia y Rescate 2016” y “XI Curso de Capacitación de Lucha Antiterrorista en Alta Montaña Los Kallpas 2016”.

La primera ceremonia se desarrolló en el patio de honor de la Región Policial Cusco, el sábado 29 de octubre del 2016, la cual estuvo encabezada por el General PNP Orfiles Bravo Roncal y el Doctor Gustavo Infantas Gibaja Director de INDECI Cusco, así como la presencia de la corporación de los señores, Jefes, Oficiales, Sub Oficiales y familiares, donde treinta y nueve efectivos policiales culminaron con éxito el “II Curso de Capacitación de Operaciones de Emergencia y Rescate 2016”, quienes recibieron sus certificados y distintivos, al culminar la instrucción.

El último lunes 31 de octubre del 2016, al promediar las 10.00 horas en la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional PNP Pucuto, veintinueve Sub Oficiales recibieron sus certificados y distintivos a cargo del General PNP Orfiles Bravo Roncal Jefe de la Región Policial Cusco y el General PNP Víctor Raúl Ruboca Tello Director Ejecutivo de Fuerzas Especiales de la PNP, luego de haber culminado el proceso de instrucción del “XI Curso de Capacitación de Lucha Antiterrorista en Alta Montaña Los Kallpas 2016”.

Los Kallpas, es una unidad especializada para intervenciones rápidas y eficaces todo acompañada de una constantes y rigurosa preparación física, moral y espiritual por ello “El Kallpas es el que sigue corriendo aunque le tiemblen las piernas, sigue avanzando aunque exista el peligro, sigue luchando aunque todo parezca perdido, ¡sufre! Pero no se rinde, porque sabe que el dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina, la victoria es suya, el combatiente es Kallpa y Kallpa soy yo”.

