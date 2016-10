Los ataques cerebrales son la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Ataque Cerebrovascular, que se conmemora cada 29 de octubre, este último viernes en la mañana se llevó a cabo la campaña de prevención del ataque cerebral, a cargo de los médicos especialistas en neurología del Hospital Regional del Cusco.

Durante la atención se realizó análisis de glucosa, medición de la presión arterial, atención médica, consejería y otros, con la finalidad de poner en conocimiento de la población cusqueña los síntomas que presenta esta enfermedad. Luego se llevó a cabo una charla informativa del ataque cerebral, en la que el público participó activamente con sus preguntas a los médicos especialistas, quienes absolvieron dudas.

Los ataques cerebrales son la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad, lo que lo convierte en una emergencia médica; por eso debe ser atendida de inmediato, dentro de las tres horas. Actuar a tiempo puede impedir o disminuir sus secuelas. Los factores de riesgo para desarrollar esta afección son la hipertensión, diabetes, migrañas con aura, fibrilación auricular, niveles de colesterol total elevado y depresión.

Pero la buena noticia es que se pueden prevenir adoptando hábitos sencillos, que no demandan gastos, entre ellos: Dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol, comer alimentos saludables, mantener un nivel bajo de colesterol, hacer ejercicio con regularidad y controlar el estrés, indicó por su parte el médico neurólogo, Rafael Velarde Hilares.

El ataque cerebral, conocido también como accidente cerebrovascular, es una lesión cerebral producida cuando se interrumpe o se reduce ampliamente la irrigación sanguínea en el cerebro, generalmente por coágulos; al quedar sin oxígeno ni nutrientes, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de segundos. Por lo tanto, un derrame cerebral se considera una emergencia médica y requiere que se lo diagnostique y se lo trate sin demora.

Es importante actuar si notamos un adormecimiento agudo, debilidad o parálisis en el rostro, en un brazo o en una pierna, en especial cuando ocurre en un solo lado del cuerpo. Si una persona no consigue levantar ambos brazos a la vez por encima de la cabeza, o si no logra sonreír normalmente, podría ser un derrame cerebral.

Otros síntomas a ser tomados en cuenta son también repentina pérdida del equilibrio, mareos, falta de coordinación, visión borrosa o disminución de la visión en uno o ambos ojos, visión doble, confusión o dificultad repentina para expresarse o para entender oraciones simples, aparición repentina y sin explicación de dolor de cabeza intenso y localizado, que pueden estar acompañados de vómitos.

Si se presentan este tipo de síntomas de inmediato debe acudir a un hospital y no a una posta de salud, mucho mejor si cuentan con exámenes de tomografía, ya que cuanto mayor tiempo pase, las secuelas o los daños a la salud pueden ser irreversible. A cualquiera nos puede ocurrir, una de cada seis personas sufrirá de ataque cerebral a lo largo de su vida, la única forma de tratar es detectarlo a tiempo.

