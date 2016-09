Posted on

Una victoria siempre es motivación y el equipo del Cienciano del Cusco anda muy motivado después de ganarle al Alfredo Salinas de Espinar el último fin de semana. El extremo derecho del Cienciano Arón Torres, autor del gol de la victoria contra Salinas se siente tranquilo y feliz por la victoria y su gol, “la confianza en mí es cada vez mayor, cada partido que juego doy lo mejor” declaró hoy Arón después del entreno.

El pequeño volante dice que trabajan pensando ya en el partido contra Unión Huaral, “ya pensamos en Huaral, debemos aprovechar estas dos semanas para trabajar fuerte” dijo Torres.

Desde que Arón debutó con la roja no defrauda ni suelta el titularato, “el profe (Ibañez) me dice que siga igual, él me la confianza para que yo juegue como se hacerlo”, manifestó el habilidoso volante.

Arón Torres con su gol este fin de semana suma dos tantos en partidos oficiales con Cienciano, “mi familia está contenta por el gol, gracias a Dios pude anotar de nuevo” finalizó el veloz volante.

Debido a que el partido contra el Unión Tarapoto se tiene ganado, se espera que para el fin de semana se tenga un partido amistoso. Una posibilidad fuerte es ir a Machu Picchu que está de aniversario.

