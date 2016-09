Posted on

La mercadería incautada tiene un valor de Cuarenta y Tres Mil Trescientos soles

Personal del Departamento del Escuadrón Verde – “Grupo Terna”, conjuntamente con personal de SUNAT – ADUANAS y con conocimiento del Fiscal de la Fiscalía de Prevención del Delito Cusco, intervino cuatro locales comerciales, ubicadas en la Calle Quera y Calle Tecte del cercado de Cusco, dedicados a la venta de lentes (Ópticas), lográndose incautar mercadería, por un valor aproximado de cuarenta y Tres Mil Trescientos soles (S/. 43,300.00); hecho ocurrido, el último viernes al promediar las 13.30 horas.

La Policía tras paciente labor de inteligencia, ingresó al comercial dedicado a la venta de lentes (Óptica), ubicado en la Calle Quera N° 271 – Cusco, de propiedad de Rolando Camacho de 58 años de edad, donde se incautó lo siguiente:

Cincuenta y cuatro unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAY BAN.

Treinta y siete unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAY BAN.

Veintidós unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia ANGELINA.

Veintisiete unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia OKEY.

Ocho unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia DANNA.

Tres unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia EMPORIO WARNER.

Tres unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAZZA.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia SPY.

Cinco unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia CARDUCI.

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia PUMA.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia NIKE.

Cuatro unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia ADIDAS.

Siete unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAFFIO.

Una unidad de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAFFIO.

Ciento veinticinco unidades de Lentes para sol de montura plástica con diferentes marcas, y referencias.

Posteriormente los agentes del orden ingresaron al local ubicado en la Calle Quera N° 237 – Cusco, de propiedad de Yovana Aucaylla de 37 años de edad, donde los agentes del orden incautaron:

Veintinueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAY BAN.

Cuarenta y siete unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAY BAN.

Trece unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia QUIKSILVER.

Siete unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia NIKE.

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia OAKLEY.

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia THE JAM.

Dieciocho unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia SPY.

Una unidad de Lentes para sol de montura plástica con referencia PUMA.

Una unidad de Lentes para sol de montura plástica con referencia ADIDAS.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia MONSTER.

Cincuenta unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RECRUIT.

Treinta unidades de Lentes para sol de montura metálica con diferentes marcas, modelos y referencias.

Luego la Policía intervino el local comercial dedicado a la venta de lentes (Óptica), ubicado en la Calle Tecte N° 299 – Cusco, de propiedad de Beatriz Calsina de 42 años de edad, donde incauto:

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia SKY.

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia DRAGON.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAY BAN.

Treinta y uno unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAY BAN.

Treinta y ocho unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia HARTHING.

Cuatro unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia OAKLEY.

Cincuenta y nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia MATSUDA.

Siete unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia OTO.

Diez (unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia OTO.

Ciento once unidades de Lentes para sol de montura plástica Sin Marca.

Finalmente los custodios del orden ingresaron al local comercial ubicado en la Calle Tecte N° 253 – Cusco, Centro Comercial Jesús de Nazaret (Stand C-1), encontrándose abierto al público, siendo atendido por una mujer la misma que se negó a identificarse, aduciendo que solo era trabajadora, indicando que dicho local pertenecería a Eloy Quispe, interviniéndose con conocimiento del representante del Ministerio Público e incautar lo siguiente:

Cuarenta unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAY BAN.

Siete unidades de Lentes para sol de montura metálica con referencia RAFFIO.

Una unidad de Lentes para sol de montura metálica sin referencia.

Cuatro unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia ZLOOP.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia IYI.

Cinco unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAY BAN.

Nueve unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RAFFIO.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia SPY.

Ocho unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia BOOB.

Seis unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia DAD.

Cuatro unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia CH954.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia SPAKO.

Tres unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia TRIUMFOO.

Cinco unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia USA DESIGN.

Dos unidades de Lentes para sol de montura plástica con referencia RECRUIT.

Doce unidades de Lentes para sol de montura plástica sin referencia.

El representante del Ministerio Público, dispuso el traslado de la mercadería a los almacenes de Aduanas Cusco, a fin de proceder a su custodia e internamiento de acuerdo a Ley, así como para la formulación de la documentación respectiva de las diligencias de la intervención; la mercadería antes descrita tendría un valor referencial a precio de mercado en un monto aproximado de cuarenta y tres mil trescientos soles (S/. 43,300.00).

