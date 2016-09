Tras el conversatorio que realizó la Red de Comunicadores Ambientalistas y Gestión de Riesgos del Colegio de Periodistas, con el fin de conocer el Proyecto Relleno Sanitario de Huancabamba, se mostró que dicho proyecto no garantiza la conservación del medio ambiente. En el conversatorio participaron los representantes de las Municipalidades de; Cusco, Wanchaq, Santiago y Poroy. Del mismo modo participaron los representantes de la OEFA, Dirección Desconcentrada de Cultura, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los Colegios Profesionales de; Biólogos e Ingenieros del Cusco.

La coordinadora del Per Plan Copesco Eco. Yenesi Ojeda señaló que; “El préstamo del banco mundial se pagará en 20 años y el relleno sanitario tiene un tiempo de vida útil de 5 a 10 años”. Lo que significaría que cuando este proyecto ya no funcione, Cusco seguiría pagando la deuda de los más de 30 millones de soles. Asimismo el representante del Ministerio de Cultura Federico Moscoso Rivas manifestó que; “…Por la zona de Huancabamba pasa el camino Qapaq Ñan…” palabras que se contradijeron por la representante del PRODER Yenesi Ojeda, quien manifestó que “…por la zona NO pasa el camino Qapaq Ñan…” situación que pone en tela de juicio al proyecto.

Por otro lado la representante de la OEFA señaló que la función de dicho ente no es aprobar instrumentos técnicos de rellenos sanitarios, sino la de realizar un seguimiento minucioso con el fin de que se cumpla las normativas para la disposición final de residuos sólidos. En el certamen la decana del Colegio de Biólogos Dra. Nora Ugarte, cuestionó a los miembros del PRODER del porque se hizo este proyecto en una cabera de cuenca cuando todos sabemos que las cabeceras de cuenca están protegidas por la Ley de Recursos Hidricos.

En su alocución el Biólogo Saúl Zúñiga Flores de la municipalidad de Poroy mencionó que; “No nos oponemos por oponer existen observaciones técnicas como; El camino Qapaq Ñan, tratamiento de los lixiviados, y los ojos de agua de donde consumen más de 11 000 mil familias de la zona Nor Occidental y Poroy…”. “Actualmente el rio Hatun Mayu está libre de contaminación existen peces y también es utilizado para el consumo de ganados y riego de cultivos de Poroy y toda la pampa de Anta”. Señaló el Biólogo Saul Zúñiga.

El regidor de la comuna provincial Aron Medina manifestó; “Sabemos que el principal problema en Cusco es el tema de la basura, sin embargo el PRODER no está teniendo las garantías suficientes para la conservación del medio ambiente”. “Lo que me preocupa es que el presidente del PRODER no ponga importancia en la licencia social, considero que es importante que la población afectada brinde el permiso para la ejecución de este proyecto y por otro lado es importante tomar en cuenta los aspectos técnicos del proyecto para dar o no las competencias al GRC ya que la responsabilidad recae en nosotros”. Señaló Medina.

Finalmente los pobladores de la Nor-occidental y Poroy mostraron su indignación porque el proyecto nunca fue socializado pese a que son los principales afectados, por lo que no aceptarán la ejecución del Relleno Sanitario en Huancabamba.

Facebook: Cusco Noticias

Twitter: Cusco Noticias

Disfruta de la travesía por la ciudad imperial de los Incas en el recorrido a Machu Picchu, donde podrás disfrutar de las costumbres cusqueña, además contamos con los mejores hoteles del Perú no esperes más y realiza la reserva de nuestro tour a Machu Pichu

Tags: Cusco

Source: Cusco Noticias