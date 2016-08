Menor permanece en el Hospital Regional del Cusco donde por el compromiso de su rodilla, los médicos realizaron una cura quirúrgica de las heridas.

Cruel. Fue la forma en cómo un menor de 8 años de edad sufrió golpes en sus piernas con un palo, por la gravedad de las heridas tuvo que ser internado en el Hospital Regional del Cusco; lo indignante del hecho es que el maltrato fue ocasionado presuntamente por los padres, informó el médico Luis Alberto Torres Chávez, director de dicho nosocomio.

El menor de iniciales H.D.C. ingresó al servicio de emergencia del hospital el último domingo a las 5:00 de la tarde en estado inconsciente, trasladado por una unidad de la Policía Nacional del Perú. Al ser evaluado, el equipo médico estableció el diagnóstico de celulitis abscedada, una infección de piel y tejidos debajo de ésta que a veces puede afectar al músculo, causado por lesión o traumatismo con ruptura en la piel.

El daño comprometió la rodilla del miembro inferior derecho, por lo que el lunes en la mañana el infante ingresó a sala de operaciones para ser sometido a una cura quirúrgica y luego hospitalizarlo. “Vivía en Mazuco (perteneciente a la región de Madre de Dios), pero desde hace siete meses vivo con mi papá y mi madrastra en Cusco, quienes me pegan mucho”. Contó con lágrimas en los ojos.

Los golpes en su pierna y muslo derecho se suscitaron hace más de una semana atrás, el sábado 20 de agosto. “Después me dolía mucho y sólo me dieron pastillas”. Precisó el niño, sin embargo, el viernes pasado a su pierna hinchada se sumó la aparición de una herida en la rodilla y los dolores se agudizaron. Al momento de cambiar y limpiar al menor, el personal de enfermería evidenció también otras cicatrices en su cuerpo. Las autoridades competentes deberán investigar y determinar responsabilidades.

Especialistas en psicología también brindan atención al menor. “Requiere de un ámbito donde se le dé amor y compresión, ello ayudará a su desarrollo biopsicosocial. En estas circunstancias necesita ser referido a un hogar de menores y requerirá de psicoterapia y terapia lúdica”, apuntó, Hortencia Garcia Loayza, psicóloga del Hospital Regional del Cusco, quien por su parte diagnosticó maltrato infantil y síndrome de maltrato mixto.

Cómo evitar el maltrato infantil Se debe fomentar en los niños valores éticos y morales, ser conscientes a la hora de hablar y tratar a los niños que son personas especialmente vulnerables, frágiles y en ocasiones, son considerados como objetos que pertenecen a uno de los progenitores; controlar la ira y la agresividad es fundamental en los mayores. Ser testigos de un maltrato infantil nos hace cómplices, hay que denunciarlo.

“Los adultos somos un modelo a seguir, debemos unir esfuerzos por cambiar esta realidad de violencia permanente, tenemos que comprometernos a facilitar a los niños: Bienestar físico, afectivo, emocional, educativo y social, velar por sus derechos e intereses, escucharlos, comprenderlos y protegerlos, finalizó Luis Torres Chávez, al tiempo de enfatizar que así se garantizará un adecuado desarrollo del niño.

