Recurrirán al TC

En diálogo con RPP, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, explicó que lo que realizó la Fiscalía de la Nación es partir la investigación contra su patrocinada en dos. Por un lado, archivó el delito de genocidio, mientras que el tema de homicidio y lesiones graves y leves continúan.

Al respecto, remarcó que estos tres delitos que se le atribuyen a la presidenta también deben ser archivadas por parte de Villena.

“De ninguna manera se justifica (que siga la investigación por homicidio). No se trata de que no queremos que no se le indague. La presidenta se sometió de manera inmediata a la investigación, lo que nosotros hemos dicho es que esta investigación no debió existir en tanto no se hayan determinado responsabilidades en cada lugar. Todo empezó mal”, cuestionó, tras precisar que esto afecta a la defensa de los policías y militares involucrados en el caso.